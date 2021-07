---------------------------------------------------------------------------

- Gesamtumsatz steigt um 11 % auf 18,3 Mio. Euro (Vorjahr: 16,5 Mio. Euro) - Cloud-Umsatz wächst um 48 % auf 5,1 Mio. Euro; Cloud-Auftragseingang erhöht sich um 31 % auf 9,7 Mio. Euro

- Cloud-ARR verbessert sich um 44 % auf 10,8 Mio. Euro; Net New ARR verdoppelt sich auf 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro) - Operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro)



Jena, 22. Juli 2021 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat im ersten Halbjahr 2021 die Umsatzerlöse im Konzern um 11 % auf 18,3 Mio. Euro gesteigert. Mit einem operativen Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro) verzeichnete die Gesellschaft das sechste Quartal in Folge profitables Wachstum. Die gelungene Transformation mit Fokussierung auf das Cloud-Geschäft mit wiederkehrenden Erlösen hat dabei maßgeblich zur Verstetigung des Unternehmenserfolgs in den vergangenen Monaten beigetragen.

Die Umsätze im Bereich Cloud und Subscription stiegen im Berichtszeitraum um 48 % auf 5,1 Mio. Euro. Der Cloud-Auftragseingang (Neu- und Bestandskunden) belief sich in den ersten sechs Monaten 2021 auf 9,7 Mio. Euro, was einem Anstieg um 31 % entspricht (Vorjahr: 7,4 Mio. Euro). Der Cloud-ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) stieg per Ende Juni 2021 um 44 % auf 10,8 Mio. Euro (30. Juni 2020: 7,5 Mio. Euro). Der Net New ARR konnte sich von 0,7 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro mehr als verdoppeln.



Im Zuge des veränderten Geschäftsmodells verringerten sich die Erlöse aus Lizenzen und Wartungen erwartungsgemäß um 20 % auf 4,9 Mio. Euro. Bei den Serviceumsätzen setzten sich die Erholungseffekte auch im zweiten Quartal 2021 fort. So stiegen die Umsätze um 20 % auf 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro).



Die Bruttomarge legte weiter um zwei Prozentpunkte auf 47 % zu. Die betrieblichen Aufwendungen stiegen um 11 % auf 7,6 Mio. Euro. Maßgeblich dafür waren verstärkte Investitionen in die eigene Cloud-Plattform, was zu einer Erhöhung der Kosten im Bereich Forschung und Entwicklung um 48 % auf 2,7 Mio. Euro führte. Die Kosten im Bereich Marketing und Vertrieb stiegen um 9 % auf 3,9 Mio. Euro. Die Verwaltungskosten stiegen leicht von 1,5 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) betrug 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro). Das Periodenergebnis (Ergebnis nach Steuern) belief sich auf 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro).