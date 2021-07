Segway-Ninebot und DUCKT setzen gemeinsam neue Standards für die Infrastruktur der Mikromobilität

TALLINN, Estland, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- DUCKT, ein Anbieter von universeller Infrastruktur für urbane Mikromobilität, ist eine Kooperation mit dem bekannten E-Scooter- und Elektrofahrzeughersteller Segway-Ninebot eingegangen. Dank dieser Kooperation können Kunden nun Segway Shared Max Fahrzeuge mit DUCKT-Adaptern kaufen. Alle kompatiblen und einsatzbereiten DUCKT Lade- und Dockingstationen auf der ganzen Welt. Alles, was Sie tun müssen, ist Segway-Ninebot beim Kauf zu informieren.

DUCKT ist ein Anbieter von Lade- und Andockstationen für E-Bikes und E-Scooter, die ein sicheres Parken, Sichern und Laden von E-Fahrzeugen ermöglichen. Dank ihrer Vielseitigkeit können die DUCKT-Stationen sowohl von Flottenbetreibern als auch von privaten Besitzern genutzt werden. Derzeit gibt es über tausend Multi-Station-Ladedocks auf der ganzen Welt.

"Wir wollen unsere Infrastruktur von Anfang an so universell wie möglich gestalten", erklärt Cagri Selcuklu, CEO und Mitgründer von DUCKT. "Deshalb sind wir bestrebt, den Einsatz unserer Lösungen für die Anwender so einfach wie möglich zu gestalten und für die Betreiber von Mikromobilität leicht zu implementieren, unabhängig davon, mit welcher Hardware ihre Flotte bereits ausgestattet ist."

Überzeugender Infrastruktur-Standard

Um eine DUCKT-Station zu nutzen, müssen Sie Ihr Fahrzeug nur mit einem einfachen Adapter ausstatten. DUCKT-Stationen kommunizieren automatisch mit dem E-Bike oder E-Scooter, identifizieren den Benutzer, sichern das Gerät und starten den Ladevorgang - alles autonom und unter einer Sekunde. Bislang war dieses Verfahren eine Nachrüstlösung für alle Flotten. Jetzt geht die Kooperation von Segway-Ninebot und DUCKT noch einen Schritt weiter. Die Segway Max-Fahrzeuge werden mit einem Adapter und der entsprechenden Software vorgerüstet sein, so dass die Kunden die DUCKT-Stationen im Wesentlichen beim Auspacken des E-Scooters nutzen können.

"Wir beobachten die wachsende Beliebtheit von DUCKT-Lösungen, die von Betreibern und kommunalen Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Deshalb wollen wir unseren Kunden die Nutzung dieser Infrastruktur, die sich langsam zum De-facto-Standard in der Mikromobilität entwickelt, erleichtern" , kommentiert Tony Ho, VP of Global Business Development bei Segway-Ninebot.