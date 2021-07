DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Intershop setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2021 fort



22.07.2021 / 08:00

- Gesamtumsatz steigt um 11 % auf 18,3 Mio. Euro (Vorjahr: 16,5 Mio. Euro)

- Cloud-Umsatz wächst um 48 % auf 5,1 Mio. Euro; Cloud-Auftragseingang erhöht sich um 31 % auf 9,7 Mio. Euro

- Cloud-ARR verbessert sich um 44 % auf 10,8 Mio. Euro; Net New ARR verdoppelt sich auf 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro)

- Operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro) Jena, 22. Juli 2021 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat im ersten Halbjahr 2021 die Umsatzerlöse im Konzern um 11 % auf 18,3 Mio. Euro gesteigert. Mit einem operativen Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro) verzeichnete die Gesellschaft das sechste Quartal in Folge profitables Wachstum. Die gelungene Transformation mit Fokussierung auf das Cloud-Geschäft mit wiederkehrenden Erlösen hat dabei maßgeblich zur Verstetigung des Unternehmenserfolgs in den vergangenen Monaten beigetragen.