Übergeordnet wächst der Wert von Jahr zu Jahr stetig an, den Höhepunkt markierte das Barometer bei 180,80 Euro zu Beginn des Jahres 2020 und dem Höhepunkt des Corona-Crashs. Nachhaltig war dieser Anstieg jedoch nicht, es hat sich eine schleichende Seitwärtsphase mit Tiefständen um 170,00 Euro eingeschlichen. Dort fand der Euro-Bund Future (BuFu) jedoch Anfang dieses Jahres eine Unterstützung vor und attackiert nun wieder seine Jahreshochs. Ein Ausbruch darüber könnte wieder frische Long-Signale auf Sicht der nächsten Wochen aktivieren.

Monatsschlusskurs entscheidend

Die aktuelle Monatskerze zeigt sich äußerst stark, aber erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 176,25 Euro dürfte zunächst ein Anstieg an die Höchststände aus November letzten Jahres bei 178,13 und darüber mit entsprechender Kursstärke an die Jahreshochs von 180,80 Euro gelingen. Rücksetzer finden dagegen bei 174,31 bzw. 173,77 Euro entsprechende Trendwendestellen vor. Geht es nachhaltig und mindestens per Monatsschlusskurs unter 171,50 Euro abwärts, drohen Rücksetzer auf die aktuellen Jahrestiefs bei 169,94 Euro.