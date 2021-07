Der Dieselskandal ist in der Freizeitfahrzeugbranche angekommen, seit klar ist, dass auch Fiat und Iveco Motoren manipulieren. Beim Bau ihrer Camper nutzen unzählige Hersteller Fiat Ducato- und Iveco Daily-Fahrgestelle.

Als die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 2016 im Zuge des VW-Abgasskandals auch die Abgaswerte von Fahrzeugen anderer Autobauer prüfte, stellte sich heraus, dass der italienische Autokonzern Fiat Chrysler seine Dieselmotoren mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausstattet. So funktioniert die Abgasreinigung bei den manipulierten Motoren gerade so lange wie der Testzyklus andauert. Danach stoßen die Fahrzeuge ungehindert Stickoxide aus und EU-Grenzwerte werden nicht mehr eingehalten. Auch Fiats Schwesterfirma Iveco hat die Abgasreinigung in ihren Dieselmotoren manipuliert.

Von den Manipulationen betroffen sind unter anderem die Kleintransporter Fiat Ducato und Iveco Daily – Fahrgestelle und Motoren, auf die viele Hersteller der Freizeitfahrzeugbranche setzen. So auch der deutsche Reisemobilhersteller Niesmann+Bischoff, der seit 1996 Tochter der Hymer-Gruppe ist. Die Niesmann+Bischoff GmbH stellt seit 1955 Premium-Wohnmobile im gehobenen Preissegment her. Sämtliche Luxus-Wohnmobilbaureihen der Marke basieren auf Fiat Ducato- oder Iveco Daily-Chassis.

Manipulierte Dieselmotoren der Hersteller Fiat und Iveco

Beim Fiat Ducato sollen die Baujahre 2014 bis 2019 betroffen sein. Abgasmanipulierte Iveco Daily-Motoren sollen zwischen 2015 und 2019 hergestellt worden sein. Diese Fiat- und Iveco-Motoren mit den Abgasnormen Euro 5 und 6 stehen im Verdacht, die EU-Abgasgrenzwerte nicht einzuhalten:

1,3 Liter Multijet / 1,3 Liter 16V Multijet

1,6 Liter / 1,6 Liter Multijet

2,0 Liter / 2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter / 2,3 Liter Multijet /2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

110 Multijet / 115 Multijet / 150 Multijet / 180 Multijet

Möglicherweise abgasmanipulierte Camper-Baureihen der Marke Niesmann+Bischoff

Alle Niesmann+Bischoff-Reisemobil-Baureihen basieren entweder auf dem Fiat Ducato oder dem Iveco Daily. Insofern die Wohnmobil-Modellvarianten zwischen 2014 beziehungsweise 2015 und 2019 gebaut wurden und die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 aufweisen, können sie vom Diesel-Abgasskandal betroffen sein:

Reisemobil-Baureihen der Marke Niesmann+Bischoff Fahrgestell Modellvarianten von Niesmann+Bischoff Niesmann+Bischoff Arto Fiat Ducato 59 GL, 64 GL, 66 F, 66 L, 72 L, 74 E, 74 L, 74 R, 76 B, 76 E, 76 F, 76 L, 77 E, 78 F, 79 E, 79 R, 83 B, 83 F, 83 L, 85 E, 88 E, 88 F, 88 EK, 88 LF Niesmann+Bischoff Flair Iveco Daily 820 LE, 830 LE, 840 B, 840 L, 880 BE, 880 EK, 880 L, 880 LE, 920 BF, 920 EK, 920 LB, 920 LE, 920 LF, 920 LS Niesmann+Bischoff Smove Fiat Ducato 6.9 B, 6.9 Q, 7.4 B, 7.4 E

Wohnmobil-Dieselskandal: Folgen für die Verbraucher

Halten Reisemobile die EU-Abgasgrenzwerte nicht ein, sind sie nicht zulassungsfähig, weshalb Fahrverbote und Stilllegungen drohen. Seit Februar dieses Jahres existiert für den Iveco Daily ein Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Rund 870 Fahrzeuge aus den Baujahren 2015 bis 2019 sind hierzulande betroffen. Noch nicht fest steht, ob das KBA den Rückruf auch überwachen will.

Vergangene Rückrufaktionen im Rahmen des VW-Abgasskandals haben gezeigt, dass Software-Updates zur Beseitigung unzulässiger Abschalteinrichtungen mit einer geringeren Motorleistung oder einem erhöhten Kraftstoffverbrauch einhergehen können. So lange Reisemobilhalter nicht vom KBA direkt aufgefordert werden, eine Werkstatt aufzusuchen, müssen sie dem freiwilligen Rückruf nicht nachkommen. Wird der Rückruf verpflichtend, muss ihm jedoch Folge geleistet werden, um den Entzug der Straßenzulassung für den Camper nicht zu riskieren. Wohnmobile haben so oder so aufgrund der möglichen Abgasmanipulation an Wert verloren, wodurch den Verbrauchern ein immenser Schaden entstanden ist.

Verjährung droht: Schadensersatzansprüche zeitnah geltend machen

Verbraucher, die im Besitz eines manipulierten Reisemobils auf Basis des Ducato oder Daily sind, sollten keine Zeit verlieren und ihre Ansprüche beim Händler und Hersteller geltend machen. Abwarten ist im Wohnmobil-Dieselskandal keine Option, da mit jedem weiteren Tag, der Anspruch auf Schadensersatz geringer wird und die Chancen für Fiat, Iveco und Niesmann+Bischoff steigen, dass die Verjährung eintritt. Diese Verjährungsfristen sollten betrogene Verbraucher im Auge behalten:

Wurde der Camper als Neuwagen beim Händler erworben, können Ansprüche durch den Verbraucher innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist beim Händler geltend gemacht werden. Für Gebrauchtwagen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr.

Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist besteht die Möglichkeit, gegen Fiat und Iveco juristisch vorzugehen.

Was die Ansprüche gegenüber dem Hersteller angehen, so drohen diese bereits Ende 2021 zu verjähren, da die dreijährige Verjährungsfrist kenntnisabhängig eintritt. Ein Gericht prüft, ob der klagende Wohnmobilbesitzer von der Abgasmanipulation gewusst haben könnte. Von den Manipulationen an Fiat-Motoren wurde schon 2018 in den Medien umfassend berichtet.

Betroffene Reisemobilbesitzer sollten sich anwaltlich beraten lassen.