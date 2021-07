---------------------------------------------------------------------------

Corporate News Heek, 22. Juli 2021



2G Energy AG: Auftragseingang steigt im 2. Quartal um über 20 % auf 47,8 Mio. Euro



Heek, 22. Juli 2021 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, verzeichnete im zweiten Quartal einen weiterhin lebhaften Auftragseingang in Höhe von 47,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,0 Mio. Euro). Nach den ersten 6 Monaten liegt der Auftragseingang mit insgesamt 91,7 Mio. Euro rund 7 % über dem Wert des Vorjahres (85,6 Mio. Euro).



Das Auslandsgeschäft zeigte sich auch im zweiten Quartal robust und trug zu rund 44 % des Auftragseingangs bei. Insgesamt stellt sich die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal wie folgt dar:

Q2 2021 Q2 2020 Abweichung in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in % Deutschland 26,6 56 % 26,5 68 % + 0,1 + 1 % Übriges Europa 13,1 28 % 5,7 15 % + 7,4 + 130 % Nord-/Mittelamerika 4,6 10 % 0,5 1 % + 4,1 + 850 % Asien/Australien 1,9 4 % 5,1 13 % - 3,2 - 63 % Übrige Welt 1,6 3 % 1,3 3 % + 0,3 + 23 % Summe 47,8 100 % 39,0 100 % + 8,8 + 23 % Vorstand begrüßt EU-Maßnahmenpaket "Fit for 55"

Am 14. Juli stellte die Europäische Kommission unter der Bezeichnung "Fit for 55" ein umfangreiches Paket von EU-Richtlinien und Verordnungen vor, mithilfe derer die ambitionierten Klimaschutzziele der EU, nämlich eine Senkung der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 55 % bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050, erreicht werden sollen. Die Zielvorgabe für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen wurde auf 40 % bis 2030 erhöht. Die Energieeffizienz wiederum soll von 32,5 % auf 36 % steigen. Wenige Tage zuvor hat das Bundeswirtschaftsministerium seine Einschätzung des zukünftigen Stromverbrauchs überarbeitet und geht nun davon aus, dass der Strombedarf im Jahre 2030 um etwa 15 % höher ausfallen wird als bisher berechnet.