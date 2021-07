---------------------------------------------------------------------------

INDUS veröffentlicht erstmals Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN]

* Magazin beleuchtet Nachhaltigkeitsinitiativen aus der Gruppe

* INDUS erreicht zum 6. Mal Prime-Status beim ISS ESG-Rating

* Nachhaltigkeitsstrategie organisatorisch gestärkt



Bergisch Gladbach, 22. Juli 2021 - Nachhaltiges Handeln ist klare strategische Leitlinie der INDUS Holding AG. Mit dem heute erstmals veröffentlichten Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] erweitert die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft ihre Nachhaltigkeitskommunikation und gibt einen direkten Einblick in die Nachhaltigkeitsaktivitäten der aktuell 48 Beteiligungen. Ergänzend zum klassischen nichtfinanziellen Bericht, der die Nachhaltigkeitsziele und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren der INDUS-Gruppe aufbereitet, setzt sich die Online-Veröffentlichung praxisorientiert mit den aktuellen Herausforderungen rund um nachhaltiges Unternehmertum auseinander. Die

INDUS-Nachhaltigkeitsstrategie konzentriert sich dabei auf die Handlungsfelder Schutz der Umwelt, Faire Arbeit, Soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte im eigenen Einflussbereich, Ehrliche Wirtschaft sowie Gesellschafterbegleitung.



"Mit SUSTA[IN] wollten wir uns dem Thema Nachhaltigkeit ganz bewusst aus der Unternehmenspraxis nähern und zeigen, dass nachhaltiges Handeln auch in höchstem Maße ökonomisch sinnvoll ist", sagt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher INDUS-Vorstand für den Bereich Nachhaltigkeit. "Denn nur mit einem nachhaltigen und beweglichen Geschäftsmodell sind unsere Beteiligungen in ihren Märkten auch zukünftig erfolgreich unterwegs." Das INDUS-Nachhaltigkeitsmagazin veranschaulicht auf 33 Seiten, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen in mittelständischen Unternehmen gelebt wird. So ist zu lesen, wie die INDUS-Beteiligungen mithilfe von Audits Energieeinsparpotenziale identifizieren, den Schritt zu einer klimaneutralen Produktion vollziehen oder über innovative Verfahrenstechniken nicht nur die Produktionspräzision erhöhen, sondern auch Emissionen reduzieren. 2020 konnte die Gruppe ihre Emissionsintensität gegenüber 2018 bereits um 10 % reduzieren. Damit erfüllt INDUS bereits heute die verschärften Ziele der Bundesregierung auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2045. Wie eng die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Innovationskraft ist, zeigen Pilotprojekte der INDUS-Gruppe im Bereich der Wasserstofftechnologie. Ergänzend beleuchten Beispiele für die erfolgreiche Einbeziehung von Menschen mit Behinderung im Herstellprozess oder der Blick auf den INDUS-Verhaltenskodex, wie hoch der Stellenwert gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung für die INDUS-Unternehmen ist.