Den heutigen Tag dürften Relay Medical-Aktionäre so schnell nicht vergessen. So müssen die Aktien einen Verlust von rund sechs Prozent hinnehmen. 0,14X kostet damit nur noch 0,14 EUR. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen?

Die Ausgangslage hat sich durch diesen Rücksetzer verschlechtert. Denn es wurde eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Das bisherige Tief lag bei 0,14 EUR und wurde im 0,14 erreicht. Die Entscheidung steht damit unmittelbar bevor.

Der 200-Tage-Durchschnitt stellt sich aktuell auf 0,28 EUR. Langfristige Abwärtstrends dominieren demnach das übergeordnete Geschehen. Da die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie verläuft, steht die Börsenampel für die mittelfristige Perspektive auf rot.

Fazit: Bei Relay Medical geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.