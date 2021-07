Am 28. Juli veröffentlicht die Deutsche Bank die Zahlen zum 2. Quartal. Die Mitbewerber haben zum Teil schon ihre Zahlen präsentiert. Als erste europäische Großbank war am Dienstag die Schweizer UBS an der Reihe, ihr Zahlenwerk für das zweite Quartal zu präsentieren. Mit zwei Milliarden Dollar fiel der Nettogewinn deutlich höher als erwartet aus. Die Zahlen passen ins Bild, nachdem bereits die großen US-Banken ziemlich ansprechende Zwischenergebnisse vorlegen konnten. Diese Vorgaben stimmen auch für die deutschen Großbanken optimistisch, selbst wenn Commerzbank und Deutsche Bank noch immer mitten in der Sanierung stecken. Die Geldhäuser profitierten massiv von den gigantischen staatlichen Rettungspaketen, dank derer die befürchtete Welle von Unternehmenspleiten bislang ausgeblieben ist.

.

Zum Chart

.

Ausgehend vom Corona-Sell-Off im März 2020 hat der Kurs der Deutschen Bank einen Aufwärtstrend ausgebildet der Anfang Juli 2021 unterbrochen wurde. Dennoch stabilisierte sich der Kurs an der wichtigen Unterstützungslinie bei 9,71 Euro und konnte gestern aufgrund der guten Zahlen des Mitbewerbers UBS 4,27 Prozent an Kursplus anschreiben. Es wäre möglich, dass die seit Anfang Juni andauernde Konsolidierung damit ihr Ende gefunden hat und demnächst wieder höhere Marken ins Visier genommen werden. Als nächstes sollte der Widerstand beim Level von 10,87 Euro getestet werden, nach dessen Überwindung die 11,67 Euro in den Fokus rückt. Profitierten die Banken dieses Mal von der ausbleibenden Insolvenzwelle ihrer Kunden aufgrund der üppigen Corona-Hilfen der Staaten, so könnten mittelfristig die Abkehr von der Null-Zins-Politik für steigende Erträge sorgen. Bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 28. Juli sollte die Unterstützung bei 9,71 Euro eventuellen Verkaufsdruck neutralisieren und den Kurs darüber halten.