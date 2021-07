Xsolla startet Investitionsplattform für Spiele

Invest in a game's future revenue share. Pre-register for Xsolla Game Investment Platform. (Graphic: Business Wire)

Dank der Werkzeuge des Unternehmens für den Videospielhandel konnten bereits mehr als 1500 Entwickler und Publisher ihre Arbeit bei Vermarktung, Verkauf, Vernetzung und Optimierung von über 2400 Spielen auf eine neue Ebene bringen. Das Ziel ist es, die Markteinführung von noch mehr vielversprechenden Spielen über die Xsolla Game Investment Platform zu ermöglichen.

Die Plattform ist dafür konzipiert, die folgenden wichtigen Ziele zu erreichen:

Vereinfachung der Geldbeschaffung für unabhängige Entwickler, um ihnen Zugang zu Kapital zu verschaffen.

Einführung akkreditierter Investoren in Spielprojekte, die von den Fachleuten bei Xsolla ausgewählt werden.

Abstimmung der Interessen unabhängiger Spielentwickler und akkreditierter Investoren über eine Struktur zur Umsatzaufteilung.

Investoren haben Gelegenheit, Kapital und Risiken über mehrere Projekte zu diversifizieren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine neue Wertpapierklasse ankündigen können, mit der eine Rendite aus den Umsätzen aus Spielen gewonnen werden kann. Unabhängige Spieleentwickler haben wenige Möglichkeiten, ihre Projekte zum Leben zu erwecken, und für viele Investoren ist es nicht einfach, die Möglichkeiten in diesem ständig größer werdenden Segment des Videospielmarktes zu filtern und kennenzulernen“, sagte Chris Hewish, Präsident von Xsolla. „Dank unserer Fachkompetenz im Bereich der Monetarisierung von Videospielen in Verbindung mit einem großen Netzwerk aus unabhängigen Spieleentwicklern können wir unsere Position nutzen, um Entwickler mit seriösen, akkreditierten Investoren in Verbindung zu bringen – und wir können es nicht erwarten, den Erfolg des nächsten großen Spiels in diesem Zuge zu beobachten.“