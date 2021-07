---------------------------------------------------------------------------

Die Euroboden-Gruppe bekommt von der Bayerischen Landesbank (BayernLB) eine Einkauflinie über 25 Mio. Euro eingeräumt. Euroboden kann über diese beim Erwerb von Grundstücken mit wohnwirtschaftlichem Baurecht in den 7 A Städten Deutschlands jederzeit verfügen. Die BayernLB setzt damit ein deutliches Zeichen des Vertrauens für die Einkaufskompetenz und gute Bonität von Euroboden.



Die Einkauflinie der BayernLB stellt einen weiteren Baustein im ausgewogenen Finanzierungsmix von Eigenkapital, Anleihen und Bankkrediten dar. Euroboden hält grundsätzlich eine hohe freie Liquidität vor, um im Einkauf schnell und flexibel agieren zu können. Durch die zusätzlichen Mittel steigt die freie Liquidität von Euroboden von 50 auf 75 Mio. Euro an. Die Kreditlinie bietet Euroboden attraktive Zinssätze.



"Wir pflegen mittlerweile seit vielen Jahren eine enge Geschäftsbeziehung zu Euroboden und haben die erfolgreichen Unternehmensentwicklung eng begleitet. Das Unternehmen hat vielfach bewiesen, attraktive Grundstückseinkäufe realisieren zu können. Das sehr solide wirtschaftliche Handeln sowie das große Vertrauen in das Management haben uns bewogen, eine Einkaufslinie von 25 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen" sagt Gustav Kirschner, Abteilungsleiter Immobilienkunden Deutschland der BayernLB.

Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: "Dass die Bayerische Landesbank Euroboden diese jederzeit abrufbare Einkaufslinie zu einem attraktiven Zinssatz einräumt, betrachten wir als großen Vertrauensbeweis und Qualitätssiegel für unser Unternehmen und bestätigt uns in der Entwicklung von Euroboden. Durch diese Linie haben wir eine noch höhere freie Liquidität, die für unser Geschäftsmodell sehr wichtig ist. Denn so können wir schnell und flexibel Grundstücksperlen erwerben, um dann architektonisch hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Die Umsetzungsstärke der Projekte drückt sich bei Euroboden auch immer in der hohen Profitabilität aus, welche vor allem im Verhältnis von Ertrag zum Umsatz deutlich wird. Für Euroboden ist es wichtig, auf einen ausgewogenen Mix von verschiedenen Finanzierungsformen zurückgreifen zu können."