St. John’s, Kanada - 22. Juli 2021 - Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) („ARR” oder das „Unternehmen”) (www.arr.energy) freut sich bekanntzugeben, dass seine gemeinsam kontrollierte Tochtergesellschaft Great Bay Renewables, LLC („Great Bay“) eine Folgeinvestition von 20 Millionen US-Dollar in Apex Clean Energy („Apex“) durchgeführt hat. Die Investition steht im Zusammenhang mit dem großen Portfolio von Wind-, Solar- und Energiespeicherprojekten von Apex in ganz Nordamerika. Great Bay stellte Apex im März 2020 bereits eine anfängliche Lizenzfinanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar zur Verfügung, mit Optionen für weitere Finanzierungen.