NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Flutter von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 16000 Pence belassen. Die Sorgen des Marktes wegen der anhängigen Rechtsstreitigkeiten seien übertrieben, schrieb Analystin Christine Zhou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kursschwäche biete eine Einstiegschance./mf/mis

