Anlegerverlag Was ist bloß bei Relay Medical los? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.07.2021, 09:32 | 17 | 0 | 0 22.07.2021, 09:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Relay Medical-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Schließlich geht die Aktie rund sechs Prozent in den Keller. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 0,14 EUR purzeln. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Relay Medical jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können. Der aktuelle Rücksetzer hat die Ausgangslage deutlich eingetrübt. Da heute einen Haltegriff unterboten wird. Immerhin rutscht der Kurs heute auf ein neues 4-Wochen-Tief. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 0,14 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen. Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 0,28 EUR. Langfristig gelten für Relay Medical demanch Abwärtstrends. Mittelfristig zeigen die Trendpfeile nach unten, denn die 50-Tage-Linie notiert derzeit bei 0,16 EUR. Fazit: Wie es bei Relay Medical weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





