DGAP-Adhoc H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.07.2021, 10:01 | 122 | 0 | 0 22.07.2021, 10:01 | H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 ^

DGAP-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 22.07.2021 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Insiderinformation gem. Art 17 MAR

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2021 - Aufholeffekte des Frühjahres auch für gesamtes erstes Halbjahr 2021 fortgesetzt

- EBITDA mit EUR 74,4 Mio. signifikant über Vorjahr (EUR 16,6 Mio.) - Ergebniserwartung für 2021 auf das obere Ende der Guidance präzisiert Salzbergen, 22. Juli 2021. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat auch zum Ende des ersten Halbjahrs 2021 deutlich von den gesamtwirtschaftlichen Aufholeffekten und der anhaltend positiven Nachfrage- und Preisentwicklung nach chemisch-pharmazeutischen Spezialitäten profitiert. Das operative Konzernergebnis (EBITDA*) lag nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal bei EUR 48,7 Mio. (Q2-2020: EUR 5,9 Mio.) und zog damit auch verglichen zum bereits guten Jahresstart noch einmal kräftig an. Auf den übrigen Ebenen erholten sich die Ergebnisse entsprechend deutlich: Das EBIT schloss bei EUR 36,0 Mio. nach letztjährigen EUR -6,7 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im zweiten Quartal 2021 bei EUR 33,2 Mio. (Q2-2020: EUR -9,0 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre schloss die Gesellschaft mit EUR 23,7 Mio. (Q2-2020: EUR -8,9 Mio.). Die Umsatzerlöse im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zogen rohstoffpreisbedingt auf EUR 317,2 Mio. (Q2-2020: EUR 182,4 Mio.) an. In der Betrachtung des gesamten ersten Halbjahres 2021 zeigte sich für das EBITDA ein ebenso deutlicher Zuwachs zum Vorjahr. Das Unternehmen erreichte vorläufig ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 74,4 Mio. (1. Halbjahr 2020: EUR 16,6 Mio.). Bei verglichen zum Vorjahr nahezu identischen Abschreibungen erholten sich auch in der Sechs-Monats-Betrachtung die Ergebnisse: Das EBIT belief sich auf EUR 49,1 Mio. (1. Halbjahr 2020: EUR -8,7 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) zeigte mit EUR 44,5 Mio. (1. Halbjahr 2020: EUR -12,7 Mio.) einen vergleichbar starken Erholungstrend. Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei EUR 31,0 Mio. (1. Halbjahr 2020: EUR -13,6 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,83 EUR, davon EUR 0,64 EUR im zweiten Quartal 2021 (1. Halbjahr 2020: EUR -0,37; Q2-2020: EUR -0,24). Bei einem umsatzstärkeren zweiten Quartal 2021 übertrafen die Erlöse mit EUR 558,5 Mio. den Vergleichswert des Vorjahres (1. Halbjahr 2020: EUR 441,8 Mio.).

