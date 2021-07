Airbiquity kooperiert mit Cyngn, um Warentransportunternehmen bei der Umrüstung von Fahrzeugflotten zu autonomen Systemen zu unterstützen

SEATTLE, 22. Juli 2021 /PRNewswire/-- Airbiquity , ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, gab heute seine Partnerschaft mit Cyngn, einem Anbieter von Technologien für autonome Fahrzeuge (AV), bekannt. Das Flaggschiffprodukt von Cyngn, DriveMod, ist eine End-to-End-Autonomielösung, die flexibel auf verschiedenen Fahrzeugtypen in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden kann. Durch die Integration der OTAmatic Over-the-Air-Softwaremanagement-Plattform von Airbiquity und des autonomen Fahrsystems DriveMod von Cyngn können Unternehmen in industrielle AV-Technologie investieren, die schon heute Mehrwert schafft und gleichzeitig auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet ist. Nach Schätzungen von Global Market Insights Inc., soll der Markt für Flurförderzeuge bis 2027 schätzungsweise 200 Milliarden US-Dollar erreichen.

Industrielle AV-Lösungen erfordern oft, dass Unternehmen ihre gesamte bestehende Fahrzeugflotte austauschen. Mit ihrer Partnerschaft wollen Airbiquity und Cyngn dieses ändern: Der Technologie-Stack, der sich aus dieser Partnerschaft ergibt, wird es Unternehmen im Bereich Materialtransport ermöglichen, ihre Fahrzeugflotten sicher zu AV-Systemen umzurüsten, die im Laufe der Zeit aktualisiert und verfeinert werden können. Dadurch ergibt sich ein effizienteres Management der autonomen Flotte und die Möglichkeit längerer Betriebszeiten.

„Nach der Ankündigung unserer OTAmatic-Expansion in Fahrzeuge der Nicht-Automobilindustrie ist diese Partnerschaft eine weitere Bestätigung für den Bedarf an sicherer Over-the-Air-Software-Update-Management-Technologie in Industriequalität, um sicherzustellen, dass autonome Fahrzeuge so effizient wie möglich arbeiten", sagte Kamyar Moinzadeh, Präsident und CEO von Airbiquity. „Durch die Zusammenarbeit mit Cyngn haben wir die Möglichkeit, die Zukunft der autonomen Fahrzeuge mitzugestalten und unsere Technologie mehr Branchen zugänglich zu machen."