DGAP-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Iberdrola erwirbt SOWITEC Vietnam mit einem in Entwicklung befindlichen Portfolio von fünf Windprojekten und einem schwimmenden Solarprojekt mit insgesamt 550 MW



22.07.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Projekte mit einer Leistung zwischen 50 MW und 250 MW sollen zwischen 2022 und 2024 entwickelt werden und sind Teil der Energiestrategie des Landes, die vorsieht, den wachsenden Energiebedarf hauptsächlich durch erneuerbare Projekte zu decken.

Seit 2017 ist SOWITEC in Vietnam aktiv und gründete mit SOWITEC Vietnam eine lokale Niederlassung. Das Portfolio befindet sich in verschiedenen vietnamesischen Provinzen und wurde durch das lokale Team entwickelt.

Vietnam sieht die Installation von mehr als 20.000 erneuerbaren MW vor 2030 vor, was ausländische Investitionen erfordert. Das Land erwartet ein starkes Wachstum der Stromnachfrage und des BIP und unterhält ein 2020 unterzeichnetes Abkommen zum Schutz von Freihandel und Auslandsinvestitionen mit der Europäischen Union.

„Wir freuen uns mit Iberdrola einen starken Investor für unser vietnamesisches Projektportfolio gefunden zu haben. Der Verkauf ist ein weiterer wichtiger Meilenstein und zeigt wieder einmal das große Vertrauen in die SOWITEC und in unsere Projekte.", so Frank Hummel, CEO der SOWITEC.



Über SOWITEC:

Als einer der global führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 14 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit fast 150 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit über 3.100 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb oder im Bau, weitere 2.000 MW wurden an Investoren verkauft.

www.sowitec.com



Über Iberdrola:

Iberdrola ist eines der größten globalen Energieunternehmen - das weltweit drittgrößte nach Marktkapitalisierung und führend bei erneuerbaren Energien - das die Energiewende hin zu einer emissionsarmen Wirtschaft anführt. Die Gruppe versorgt fast 100 Millionen Menschen in Dutzenden von Ländern mit Energie und führt ihre erneuerbaren, Netz- und Handelsaktivitäten in Europa (Spanien, Großbritannien, Portugal, Frankreich, Deutschland, Italien und Griechenland), den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko und Australien durch und unterhält als Wachstumsplattformen unter anderem Märkte wie Japan, Irland, Schweden und Polen.

www.iberdrola.com Sonnenbühl, 22. Juli 2021 - Die SOWITEC verkauft ihre vietnamesischen Aktivitäten an Iberdrola. Mit der Übernahme von SOWITEC Vietnam, einem Unternehmen der SOWITEC-Gruppe mit einem Projektportfolio von 550 MW in der Entwicklung, verteilt auf sechs Projekte - fünf Windparks und ein schwimmendes 50 MW Photovoltaikprojekt - verstärkt Iberdrola sein Engagement für Märkte mit Wachstumspotenzial im asiatisch-pazifischen Raum.Die Projekte mit einer Leistung zwischen 50 MW und 250 MW sollen zwischen 2022 und 2024 entwickelt werden und sind Teil der Energiestrategie des Landes, die vorsieht, den wachsenden Energiebedarf hauptsächlich durch erneuerbare Projekte zu decken.Seit 2017 ist SOWITEC in Vietnam aktiv und gründete mit SOWITEC Vietnam eine lokale Niederlassung. Das Portfolio befindet sich in verschiedenen vietnamesischen Provinzen und wurde durch das lokale Team entwickelt.Vietnam sieht die Installation von mehr als 20.000 erneuerbaren MW vor 2030 vor, was ausländische Investitionen erfordert. Das Land erwartet ein starkes Wachstum der Stromnachfrage und des BIP und unterhält ein 2020 unterzeichnetes Abkommen zum Schutz von Freihandel und Auslandsinvestitionen mit der Europäischen Union.„Wir freuen uns mit Iberdrola einen starken Investor für unser vietnamesisches Projektportfolio gefunden zu haben. Der Verkauf ist ein weiterer wichtiger Meilenstein und zeigt wieder einmal das große Vertrauen in die SOWITEC und in unsere Projekte.", so Frank Hummel, CEO der SOWITEC.Als einer der global führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 14 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit fast 150 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit über 3.100 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb oder im Bau, weitere 2.000 MW wurden an Investoren verkauft.Iberdrola ist eines der größten globalen Energieunternehmen - das weltweit drittgrößte nach Marktkapitalisierung und führend bei erneuerbaren Energien - das die Energiewende hin zu einer emissionsarmen Wirtschaft anführt. Die Gruppe versorgt fast 100 Millionen Menschen in Dutzenden von Ländern mit Energie und führt ihre erneuerbaren, Netz- und Handelsaktivitäten in Europa (Spanien, Großbritannien, Portugal, Frankreich, Deutschland, Italien und Griechenland), den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko und Australien durch und unterhält als Wachstumsplattformen unter anderem Märkte wie Japan, Irland, Schweden und Polen.

22.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de