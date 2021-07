Adevinta Falls 2% After UBS Downgrades to Sell Autor: PLX AI | 22.07.2021, 10:00 | 33 | 0 | 0 22.07.2021, 10:00 | (PLX AI) – Adevinta shares fell 2% after UBS downgraded the stock to sell from neutral. Price target raised to NOK 160 from NOK 150Adevinta is trading at too large a premium to online classifieds peers, UBS said (PLX AI) – Adevinta shares fell 2% after UBS downgraded the stock to sell from neutral. Price target raised to NOK 160 from NOK 150Adevinta is trading at too large a premium to online classifieds peers, UBS said (PLX AI) – Adevinta shares fell 2% after UBS downgraded the stock to sell from neutral.

Price target raised to NOK 160 from NOK 150

Adevinta is trading at too large a premium to online classifieds peers, UBS said



