Mehr Geschäft - Mit dem Business Builder Coaching zum Erfolg

Neuss (ots) - "Dein Business ist eine profitable Organisation, die ohne dich

funktioniert" - das ist das Motto der Mehr Geschäft Business Coaching GmbH. Als

Gründer vieler erfolgreicher Unternehmen hat Geschäftsführer Pascal Feyh

jahrzehntelange Erfahrung in der Online-Kundengewinnung und Umsatzsteigerung.

Gemeinsam mit seinem Team von Mehr Geschäft unterstützt er Unternehmer und

angehende Unternehmer auf ihrem Weg zu mehr Unabhängigkeit und Profitabilität,

um ihnen langfristig ein finanziell freies und selbstbestimmtes Leben durch

Unternehmertum zu ermöglichen.



Mit gezieltem Coaching Prozesse optimieren und Umsätze steigern





Pascal Feyh hat es sich mit der Mehr Geschäft Business Coaching GmbH zur Aufgabegemacht, Selbständige, angehende Gründer und Geschäftsführer beim Auf- undAusbau ihres Business unterstützend zu begleiten. Hinter diesem Anspruch stehteine Vision: "Mithilfe des Internets sowie der gebotenen Leidenschaft undAmbition kann jeder ein erfolgreiches Business aufbauen." Begleiter auf diesemWeg ist das Business Builder Coaching, das praxisorientiert Methoden undStrategien vermittelt, die Feyh bereits selbst erfolgreich als Unternehmerangewendet hat. Das ganzheitliche Coaching legt den Fokus auf dieDigitalisierung und Automatisierung der zwei Kernbereiche: Vertrieb(Kundengewinnung) und Leistungserbringung (Angebot). Ziel ist es, mit derNutzung von optimalen Online-Marketing- und Vertriebsprozessen dieKundengewinnung ohne eigene Akquise und Abhängigkeit von Vertrieblern stabil undsicher für planbare Einnahmen zu machen. Durch intelligente Digital-Prozesse und-Lösungen kann zudem die Leistungserbringung systematisiert sowie digitalisiertwerden.Das Coaching von Gründer Pascal Feyh und seinem Team richtet sich in ersterLinie an Unternehmer und Selbständige, die Dienstleistungen anbieten,hochpreisige physische Produkte verkaufen oder als Coaches, Trainer, Speakeroder Berater tätig sind - sei es B2C oder B2B. Auch Menschen, die noch keineigenes Business haben und den Schritt in die Selbstständigkeit erst noch wagenmöchten, gehören zur Zielgruppe des Coaching-Unternehmens.Aufbau und Inhalte des Business Builder Coachings von Mehr GeschäftMit dem Business Builder Coaching lernen Unternehmern, wie sie ihr Business sogestalten und skalieren können, dass es hochprofitabel ist und maximalautomatisiert funktioniert. Das Coaching basiert auf vier Prinzipien: Ein klaresund funktionierendes System, dauerhafte Betreuung, kontinuierliche Orientierungund ein Mindset-Coaching für die persönliche Weiterentwicklung als Unternehmer.Der Business Builder ist in verschiedene Lektionen aufgeteilt und bietet in derOnline Coaching Akademie Checklisten, Arbeitsblätter und Templates, die sichdirekt für das eigene Geschäft umsetzen lassen. Abhängig vom eigenenLernverhalten können dabei Videos zu den einzelnen Lektionen angeschaut oder dieInhalte gelesen werden.Eine optimale Betreuung erhalten die Teilnehmer mithilfe von 1:1 Coachings undtäglichen Q&A Live Calls, in denen das Team von Mehr Geschäft auf dieindividuelle Situation eingeht und konkrete Lösungen für die aktuelleHerausforderung liefert. Bei dringenden Fragen finden die Coaching-Teilnehmer inder Mastermind Gruppe bei kompetenten Unternehmern und dem gesamten MehrGeschäft Team Unterstützung.Mehr Geschäft setzt auf eine persönliche Betreuung der KundenMit dem Business Builder Coaching synthetisiert Gründer und GeschäftsführerPascal Feyh Erfahrungen, Strategien und Methoden aus 20 Jahren Unternehmertummit eigenen Firmen im Handel, Versandhandel, E-Commerce undDienstleistungsbereich. Kunden profitieren sowohl von seinem Know-how, seinenErfolgen und Fehlern als auch von seinen Erfahrungen in der individuellenBeratung und persönlichen Zusammenarbeit mit mehr als 2.500 erfolgreichenCoaching Teilnehmern. Ziel ist es, den Kunden nicht nur Monatsumsätze immindestens hohen fünf- bis sechsstelligen Bereich zu generieren, sondern ihnenlangfristig finanzielle Unabhängigkeit zu bieten. Indem ihr Business dankDigitalisierung und Automatisierung von Kundengewinnung und Leistungserbringungauch ohne sie profitabel und skalierbar ist, können sie ein freies undselbstbestimmtes Leben führen - ohne "selbst und ständig" arbeiten zu müssen.Pressekontakt:Mehr Geschäft Business Coaching GmbHWelser Str. 141468 Neussmailto:support@mehr-geschaeft.comhttp://www.mehr-geschaeft.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156926/4975033OTS: Mehr Geschäft Business Coaching GmbH