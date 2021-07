WIESBADEN (ots) - GENESIS-Online ist die zentrale Datenbank des Statistischen

Bundesamtes und einiger Statistischer Landesämter. Sie bietet offene Daten zu

nahezu allen amtlichen Statistiken (Open Data).



Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Datenbank GENESIS-Online im Zuge

seiner digitalen Agenda weiter ausgebaut. In dem zweisprachigen Angebot sind

mehr als 1,2 Milliarden Werte aus 306 Statistiken zu Wirtschaft und Gesellschaft

sowie umfangreiche Metadaten verfügbar. Etwa 500 000 Tabellenabrufe im Monat mit

steigender Tendenz lassen erkennen, dass dieses Angebot des Statistischen

Bundesamts zunehmend von der Bevölkerung genutzt wird.





"Unser Ziel ist es, in GENESIS-Online alle amtlichen Statistiken nachOpen-Data-Standards zur Weiterverarbeitung anzubieten. Daher arbeiten wirkontinuierlich am inhaltlichen Ausbau und an technischen Verbesserungen", soKatja Wilken, Leiterin der Abteilung "Digitalisierung, Digitale Dienste" imStatistischen Bundesamt.Die Nutzung der Datenbank ist grundsätzlich kostenfrei und ohne Registrierungmöglich. Alle Nutzerinnen und Nutzer greifen immer auf den aktuellstenDatenbestand zu und haben die Möglichkeit, die Tabellen individuell ihremInformationsbedarf anzupassen und herunterzuladen.Maschinenlesbare Formate für optimale Verarbeitung der DatenNeben dem Excel-Format können Tabellen auch im sogenannten "Flat FileCSV-Format" heruntergeladen werden. Hier sind die Daten und Metadatenstrukturiert und gleichförmig als "tidy data" zusammengestellt. Dadurch eignetsich dieses Downloadformat besonders gut zur Weiterverarbeitung. Außerdem könnendie Daten über die API-Schnittstellen abgerufen werden.GENESIS-Technologie als Grundlage für viele Datenbank-InstanzenAuf der im Statistischen Verbund entwickelten GENESIS-Technologie basierenzahlreiche weitere Datenbank-Instanzen: Neben der Regionaldatenbank Deutschlandführen auch das Bayerische Landesamt für Statistik, das Statistische LandesamtNordrhein-Westfalen, das Statistische Landesamt Sachsen und seit Kurzem auch dasStatistische Landesamt Sachsen-Anhalt eine GENESIS-Online-Datenbank. WeitereLandesämter arbeiten am Aufbau einer GENESIS-basierten Lösung. Auch dieKommunale Bildungsdatenbank und die neue Zensusdatenbank basieren auf derGENESIS-Technologie. Die gemeinsame technologische Basis erleichtert dieErlernbarkeit der Funktionen der Datenbank, die sich über die einzelnenInstanzen hinweg ähneln.Relaunch der Weboberfläche für bessere Nutzerfreundlichkeit in PlanungGENESIS-Online wird permanent inhaltlich und technisch weiterentwickelt. Derzeitbereitet das Statistische Bundesamt einen Relaunch vor, bei dem dieWeboberfläche insbesondere mit Fokus auf User Experience (UX) und User Interface(UI) verbessert wird. Nutzungserwartungen sollen so besser erfüllt werden. DieDaten der amtlichen Statistik werden attraktiver präsentiert und schnellerauffindbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte gibt: PressestelleTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4975036OTS: Statistisches Bundesamt