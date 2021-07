Neues PLM-Release von Centric Software® sorgt für umfassendes Produkterlebnis auf Verbraucherseite

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Von der Produktidee über die Verpackung

bis hin zur Qualität - Centric 8 PLM v7.3 enthält leistungsstarke neue

Innovationen, um die Markteinführung von Produkten zu transformieren



Centric Software® gab heute bekannt, dass die neueste Release seiner

Flaggschifflösung für das Product Lifecycle Management (PLM), Centric 8 PLM

Version 7.3, ab sofort verfügbar ist. Centric Software bietet die innovativsten

Enterprise-Lösungen für die Planung, das Design, die Entwicklung, das Sourcing

und den Verkauf von Produkten wie Bekleidung, Schuhen, Sportartikeln, Möbeln,

Home Décor, Kosmetik und Körperpflege, Food & Beverage und Luxusartikeln, um

strategische und operative Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Als Reaktion auf die Herausforderungen der Fashion-, Retail- und Outdoor-Branchebeinhaltet die neueste Version von Centric PLM(TM) drei neue Module, die sichauf die Nachverfolgung und das Management von Produktänderungen,Produktverpackungen und Produktpräsentationen konzentrieren. Außerdem wurden diebestehenden Prüfungs-, Projektmanagement- und 3D-Features erweitert."Unsere Kunden müssen den Verbrauchern zunehmend einzigartige Produkterlebnissebieten, die alles berücksichtigen - von der Optik und der Art der Verpackung, inder das Produkt bei der Online-Bestellung ankommt, bis hin zu denNachhaltigkeitsmerkmalen der Materialien und Komponenten", erklärt Ron Watson,Vice President of Product bei Centric Software. "Viele Kunden möchten auchzahlreiche unterschiedliche Produkte im PLM-System verwalten und wünschen sichkreativ gestaltete Pakete, z. B. ein komplettes Outfit mit Accessoires, einSport-Set plus Ausrüstung oder auch ein Geschenkkorb-Sortiment mit kurzlebigenKonsum- und/oder Gebrauchsgütern.""Die neue Version bringt noch mehr Elemente der Produktentwicklung und desGo-to-Market in das Ökosystem von Centric PLM und bietet leistungsstarkeFlexibilität und Kontrolle. Teams können nahezu jeden Aspekt des ganzheitlichenEnd-to-End-Produkterlebnisses konzipieren - von der Qualitätssicherung über3D-Verpackungs-Design, Produktpräsentationen für Einkäufer und andere Teams bishin zu Einblicken in Produktänderungen - ohne Centric PLM verlassen zu müssen.Letztendlich sind Unternehmen in der Lage, das gesamte Produkterlebnis desEndverbrauchers zu konzipieren, umzusetzen und zu verbessern."Für Unternehmen, die eher einen projektbasierten als einen saisonalen Ansatzverfolgen, gruppiert eine neue Projektfunktion Produkte aus verschiedenenProduktfamilien mit unterschiedlichen Lebenszyklen für einen gemeinsamen Launch.Der Überblick über mehrere Produkte ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung