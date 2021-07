Neue Version von Centric Software® PLM fördert End-to-End-Produktentwicklung bei Konsumgüterunternehmen

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Centric 8 PLM v7.3 sorgt für

erfolgreiche Launches in Konsumgütermärkten wie Food & Beverage sowie Kosmetik

und Körperpflege



Centric Software® gab heute bekannt, dass die neueste Release seiner

Flaggschifflösung für das Product Lifecycle Management (PLM), Centric 8 PLM

Version 7.3, ab sofort verfügbar ist. Centric Software bietet die innovativsten

Unternehmenslösungen für Marken, Retailer und Hersteller von Konsumgütern

(Consumer Packaged Goods, CPG) in Branchen wie Food & Beverage, Kosmetik und

Körperpflege sowie Lebensmitteleinzelhandel und Multi-Kategorie-Retail. Sie

dienen dazu, Produkte erfolgreich zu planen, zu entwerfen, zu entwickeln, zu

beschaffen, auf den Markt zu bringen und zu verkaufen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Centric PLM(TM) ist eine End-to-End-Lösung für die Produktentwicklung, die eineumsetzbare "Single Source of the Truth" in Echtzeit bietet. Sie fungiert alszentrale Drehscheibe für alle produktbezogenen Teams, Informationen undProzesse. Centric PLM lässt sich mit anderen Enterprise-Systemen wie ERP,externen Compliance- und Rezepturdatenbanken, PPM, PIM, DAM und Lösungen füreine vollständige Transparenz, Kontrolle und Optimierung des Produktlebenszyklusverbinden. Unternehmen, die Centric PLM einsetzen, verkürzen das Time-to-Market,beschleunigen Innovationen, setzen reibungslos neue Produkteinführungen (NPI) umund stellen die Compliance von Vorschriften sicher.Die neueste Version von Centric PLM enthält Features, die auf Unternehmenzugeschnitten sind, die Produkte mit Rezeptur herstellen, z. B. Food & Beverage,Kosmetik und Körperpflege sowie Produkte für den Haushalt. Mit Centric v7.3werden außerdem drei neue Module eingeführt. Zudem wurden Verbesserungen anbestehenden Produktprüfungs-, Projektmanagement- und 3D-Features vorgenommen."Konsumgüterunternehmen stehen unter dem Druck, Produkte zu entwickeln, die eindurchgängiges Kundenerlebnis bieten - von der Verpackung über den Nährwert unddie Optik bis hin zur Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit der Inhaltsstoffe",erklärt Ron Watson, Vice President of Product bei Centric Software. "Centric PLMv7.3 bietet diesen Unternehmen intuitive und effiziente Innovationen, um dieProdukteinführung zu optimieren, Änderungen in komplexen Sortimenten zuvereinfachen, Stakeholder einzubeziehen, Qualitäts- und Compliance-Standardseinzuhalten und erfolgreichere Produkte schneller auf den Markt zu bringen.Projektmanagement, Produktverpackung und Qualitätssicherung stehen im