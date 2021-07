OQ Chemicals spendet 10.000 Euro zur Unterstützung der Hochwasseropfer

OQ Chemicals möchte die Betroffenen in den Hochwasser-Regionen schnell und unbürokratisch unterstützen und spendet dazu 10.000 Euro an das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“. Mitarbeiter von OQ Chemicals, die privat vor Ort Hilfe leisten, unterstützt das Unternehmen aktuell mit Sachspenden.

„Glücklicherweise sind keine Mitarbeiter von OQ Chemicals zu Schaden gekommen. Die Gebäude und Produktionsanlagen unserer deutschen Standorte in Monheim am Rhein, Marl und Oberhausen sind nicht vom Hochwasser beeinträchtigt. Das gibt uns umso mehr den Anlass, die Menschen in der Hochwasser-Region solidarisch zu unterstützen. Wir fühlen mit ihnen und möchten unseren Beitrag dazu leisten, denen zu helfen, die durch das Hochwasser und seine Folgen ihre Wohnungen verloren haben oder sogar in ihrer Existenz bedroht sind“, sagte Dr. Oliver Borgmeier, Geschäftsführer und COO von OQ Chemicals. „Das Aktionsbündnis, an das wir gespendet haben, bündelt renommierte deutsche Hilfsorganisationen wie Johanniter, Malteser und ASB, die nach großen Katastrophen gemeinsam koordiniert helfen. Ihrem tatkräftigen Einsatz für die betroffenen Menschen zollen wir Respekt und sind sicher, dass unsere Spende dort gut aufgehoben ist“, führte er weiter aus.

