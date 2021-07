JPMORGAN stuft SOFTWARE AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Stacy Pollard

Analysiertes Unternehmen: SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Software AG nach endgültigen Zahlen von 35 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im zweiten Quartal hätten sich die Margen des Softwareanbieters verbessert, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Zahlenwerk den Eckdaten entsprochen. Das Margenziel für 2023 erscheine angesichts der bisherigen Entwicklung ambitioniert./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 00:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 00:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.