JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 90 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Belastung durch steigende Rohstoffpreise im zweiten Halbjahr dürfte die Ergebnisentwicklung belasten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme eine mögliche Normalisierung bei der Nachfrage nach Farben. Die Zahl des Chemieunternehmens für das zweite Quartal seien hingegen stark gewesen./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 04:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.