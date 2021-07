Solidpower und GC-Gruppe schließen Kooperation - Flächendeckender Roll Out des Bluegen über das Filialnetz des Fachgroßhändlers

--------------------------------------------------------------

Heinsberg (ots) - Fachgroßhändler GC-GRUPPE nimmt Solidpower Brennstoffzellen im

Produktportfolio auf und setzt damit seinen Kurs im Einsatz erneuerbarer

Energiesysteme fort. Mit Bluegen Brennstoffzellen lässt sich hoch-effiziente und

klimafreundliche Energie dezentral und autonom herstellen.





Mit einem Roll Out bei über 100 Fachgroßhändlern an mehr als 850 Standortengelingt Solidpower in Zusammenarbeit mit der GC-Gruppe ein weiterer Meilensteinim Vertrieb der innovativen Brennstoffzellen Bluegen. Nur mit zukunftsfähigenLösungen lassen sich die Klimaziele erreichen: "Wir sehen uns hier ganz klar inder Verantwortung unseren Kunden emissionsarme Energiesysteme anzubieten und sodie Erreichung der Klimaziele zu unterstützen" betont Jörn Hedtke -Verkaufsleitung Heizung der GC-Gruppe.Gerade im Gebäudebereich müssen CO2 Emissionen reduziert werden. Mit der smartenBrennstoffzellentechnologie von Solidpower ist das schon heute möglich: "Wirhaben jüngst das größte Werk für die Produktion von Brennstoffzellen Stackseröffnet, um den steigenden Bedarf an CO2-reduzierter Stromproduktion decken zukönnen" bestätigt Matthias G. Adler, CSO der Solidpower Gruppe, "wir freuen unseinen so starken Vertriebspartner wie die GC-Gruppe an unserer Seite zu haben,um den Bluegen flächendeckend in Deutschland verfügbar zu machen".Als Zusammenschluss regional verwurzelter, mittelständischer Familienunternehmenist die GC-GRUPPE unangefochtener Branchenführer. Das Unternehmen blicktmittlerweile auf eine rund hundertjährige Geschichte zurück und bietet damalswie heute einheitlichen und verlässlichen Service für seine Kunden undGeschäftspartner. Mittlerweile - mit 15 internationalen Standorten - sogar überdie Landesgrenzen hinaus."Der Bluegen kann etwa vorhandene Solarpanels, die eben nicht rund um die UhrStrom liefern, wunderbar ergänzen, da er dauerhaft Strom erzeugt. Das ist einweiterer, sehr erfreulicher Schritt in Richtung autonomer Stromversorgung, denwir unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit Solidpower nun anbieten können,"Jörn Hedtke - Verkaufsleitung Heizung der GC-Gruppe."Solidpower verfügt mit dem Brennstoffzellen-System Bluegen BG-15 über einhochmodernes System in Form eines "Mikrokraftwerkes" mit einer elektrischenLeistung von bis zu 1,5 kW. Ein einzelnes Brennstoffzellen-System kann bis zu13.000 kWh Strom im Jahr produzieren. Neben der hocheffizienten Stromproduktionwird durch die Nutzung der verbleibenden Wärme ein Gesamtwirkungsgrad von bis zu