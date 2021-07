JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ryan Tomkins

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das zweite Quartal beim Aromen- und Duftstoffehersteller sei weitestgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er selbst aber habe mehr erwartet und vermute das auch von anderen Marktteilnehmern, weshalb die Aktie nach dem Quartalsbericht unter Druck geraten könnte. Die Suche nach defensiven Werten angesichts der Delta-Variante des Corona-Virus könnte das Papier aber weiter stützen./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 01:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 01:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.