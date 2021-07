- Das "Digital Urban Center for Aging & Health (DUCAH)" sorgt für einen neuartigen quartiersbezogenen Innovationstransfer zwischen Gesundheits-, Digital-, Finanz- und Wohnungswirtschaft sowie Forschung in die Praxis - Gesundheit und Altern in einer digitalen und urbanen Gesellschaft erforschen und gestalten - Durch digitale Innovationen Mangel an Pflegepersonal beheben und Selbstbestimmtheit im Alter erhöhen.

21 führende deutsche Unternehmen haben gemeinsam mit der Bundesregierung das Digital Urban Center for Aging & Health (DUCAH) in Berlin gegründet. Das DUCAH vernetzt Politik, Gesundheits-, Sozial-, Immobilien-, sowie Finanz- und Digitalwirtschaft ganzheitlich miteinander. Dabei reicht die Bandbreite der Gründer vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die Bundesärztekammer, verschiedene Universitäten, Telekommunikationsunternehmen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bis hin zu Banken und Versicherungen. Das DUCAH ist ein Forschungscenter der Stiftung Internet und Gesellschaft in Verbindung mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) und dem Einstein Center Digitale Zukunft (ECDF). Die Forschung findet jeweils am Ort des Geschehens von Gesundheit, Pflege und Altern statt - in Stadt-und Pflegequartieren sowie Krankenhäusern.



Die Idee des DUCAH auf einen Blick



Das DUCAH ist vor allem geprägt durch (1) den Austausch zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen (interdisziplinär), (2) den Austausch zwischen den Branchen etwa Immobilienwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Technologie sowie in direkter Zusammenarbeit mit Start-ups (interindustriell) und (3) den Austausch zwischen marktlichen, zivilgesellschaftlichen und staatlich-kommunalen Akteuren und nicht zuletzt das innovationsfördernde Umfeld (intersektoral).

"Das bedeutet in der Praxis, dass wir mit dem DUCAH an innovativen Lösungen arbeiten, die das Pflegepersonal entlasten, die den Alltag der Patienten erleichtern, die den Fachkräftemangel mindern, die Diagnosen schneller und präziser machen, die selbstbestimmtes Wohnen im gewohnten Umfeld auch im Alter erlauben und die vor allem zusammen mit den Menschen entwickelt werden. Das große Ziel ist der Transfer von Innovation in die Praxis", erklärt Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer, Direktor des Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft (HIIG) und Initiator des DUCAH, seine Vision.