Gilde Equity Management neuer Wachstumspartner von Bruynzeel Storage Systems

PANNINGEN, Niederlande, July 22, 2021 /PRNewswire/ -- Bruynzeel Storage Systems, der europäische Marktführer für mobile Lagersysteme, hat Gilde Equity Management als neuen Mehrheitsaktionär gewonnen. Mit dem neuen Gesellschafter wird Bruynzeel seine Wachstumsstrategie in verschiedenen internationalen Märkten umsetzen. Die Transaktion erfolgt zu einem nicht genannten Preis und wird nach Genehmigung durch die Kartellbehörden abgeschlossen. Bruynzeel verbuchte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 60 Mio. € und will bis 2026 auf mehr als 100 Mio. € wachsen, u. a. aufgrund der stark wachsenden internationalen Nachfrage nach raumschaffenden Lösungen und durch die Erweiterung des Produktangebots um neue innovative Lösungen.

Bruynzeel, mit Hauptsitz in den Niederlanden, bietet raumschaffende Stauraumlösungen für die Aufbewahrung verschiedenster Objekte. Es hilft Organisationen auf der ganzen Welt, Raum auf die effizienteste, nachhaltigste und effektivste Weise zu nutzen, um ihre wertvollen Sammlungen, Dokumente und Bestände zu bewahren. Gilde Equity Management und Bruynzeel sehen beide eine starke Nachfrage nach raumschaffenden Lösungen.

Alexander Collot d'Escury, CEO von Bruynzeel Storage Systems, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit Gilde bündeln zu können. Dies wird uns helfen, unser Wachstum zu beschleunigen und die enormen internationalen Marktchancen für platzsparende Lösungen zu ergreifen. Gilde hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung mit mittelständischen Unternehmen mit starker Marktposition. Wir freuen uns sehr, dass mit diesem Schritt das Bruynzeel Storage System nach mehr als 30 Jahren wieder in niederländischer Hand ist. Ich möchte mich bei unserem ehemaligen Gesellschafter Altor Equity Partners bedanken. Sie haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, unsere Position als europäischer Marktführer in verschiedenen Segmenten zu etablieren."

Pål Stampe, Partner bei Altor Equity Partners und Vorsitzender von Bruynzeel, fügte hinzu: „Wir haben eine lange gemeinsame Reise hinter uns und in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung erlebt. Angeführt von dem heutigen starken Managementteam sind wir überzeugt, dass Gilde Equity Management der richtige Eigentümer für die nächste Wachstumsphase ist."

Bas Glas von Gilde Equity Management ergänzt: „Wir freuen uns, Bruynzeel bei der Umsetzung ihrer bereits erfolgreichen Wachstumsstrategie zu unterstützen. Wir sind beeindruckt von ihrer starken Leistung in diesem Jahr. Als Investor erkennen wir die wachsende Bedeutung von platzschaffenden Speicherlösungen. Wir glauben, dass unsere Partnerschaft eine attraktive Gelegenheit darstellt, da Bruynzeel über ein überlegenes technisches Wissen und eine hohe Innovationsfähigkeit verfügt. Als europäischer Marktführer in verschiedenen internationalen Speichermärkten werden wir sie dabei unterstützen, ihre Produktplattform zu erweitern und die Wachstumschancen in Europa und im Ausland zu nutzen."