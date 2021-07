München (ots) - In den kommenden Wochen werden die Weichen auf dem Markt für

Cannabinoide neu gestellt. Mit CBPlus kündigt die Cannabinoid-Plattform

SynBiotic SE eine Weltneuheit an: Ein alternatives CBD-Extrakt, das Cannabinoide

und Terpene enthält, die nicht aus Hanf gewonnen werden.



Damit verspricht die SynBiotic SE nichts weniger als eine Revolution des Marktes

für funktionale Cannabinoide. Zum einen ist das Produkt um ein Vielfaches

effektiver als die gleiche Menge CBD und wird aus mehreren cannabinoid- und

terpenhaltigen Pflanzen wie etwa Hopfen gewonnen - nicht jedoch aus Hanf. Grund

dafür ist der sogenannte Entourage-Effekt. Dieser besagt, dass ein

Pflanzenstoffgemisch eine höhere biologische Aktivität besitzt, als die

isolierte Reinsubstanz selbst. Zum anderen funktioniert damit der Verkauf auch

in Ländern, in denen der Vertrieb von Hanferzeugnissen nach wie vor kompliziert

oder verboten ist, wie etwa China, Japan oder Türkei. Eine wichtige Entwicklung

für den internationalen Milliardenmarkt der Cannabinoide.







Investmentansatz der SynBiotic SE. Mit einer Vielzahl an Zukäufen hat die

Cannabinoid-Plattform seine Marktposition massiv ausbauen können. Nach vielen

Produktneuheiten steht nun mit CBPlus eine bahnbrechende Innovation an.



Lars Müller, CEO von SynBiotic SE, erklärt zu der Neuheit: "Die Vorbereitungen

für die Produkteinführung stehen kurz vor dem Abschluss. Wir sind damit das

erste Branchenunternehmen weltweit, das eine wirkliche Alternative zu

herkömmlichen CBD-Extrakten anbietet. Möglich gemacht hat diese Pioniertat unser

Plattformansatz. Viele SynBiotic SE-Unternehmen sind bei der Entwicklung des

neuen Produkts an Bord: Lean Labs Pharma GmbH wird das Extrakt als Rohstoff für

neuartige Produkte herstellen und vertreiben. Die Solidmind Group GmbH

entwickelt gerade das erste Produkt auf Basis dessen und wird es unter unserer

SynBiotic SE-Stammmarke Hempamed als erstes auf den Markt bringen. Unser

kanadischer Partner NeuroTheryX hat die Formulierung der Wirkstoffkombination

entwickelt und durch ihre Plattform die Wirksamkeit bestätigt."



Mit CBPlus erschließt die SynBiotic SE weltweit neue Märkte für Produkte auf

Basis von Cannabinoiden und Terpenen, wie Müller erklärt: "Daraus eröffnen sich

ganz neue geografische Dimensionen und Wachstumschancen. Unser Einstieg bei

NeuroTheryX (NTX) im April 2021 hat sich damit schon jetzt ausgezahlt. Das

NTX-Team erforscht seit Jahren die Wirkmechanismen und synergetischen Potenziale

hinter Cannabinoiden. Neben Hanf- und Cannabissorten hat NTX mehr als hundert

weitere Pflanzen nach Cannabinoiden und Terpenen untersucht und katalogisiert,

um daraus wirkungsvolle Produktzusammensetzungen zu entwickeln. CBPlus ist das

erste, spektakuläre Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Weitere

Wirkstoffkombinationen auf Basis von Cannabinoiden und Terpenen werden gerade

erforscht und unsere Produktpipeline weiter füllen."



Holen Sie sich weitere Infos zu CBPlus unter: mailto:cbplus@lean-labs.de



Über die SynBiotic SE



Die SynBiotic SE ist das erste deutsche börsengelistete Cannabis-Unternehmen und

verfolgt einen auf die EU fokussierten Buy & Build Investmentansatz. Das

Kerngeschäft des Plattform- Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung

neuer, auf Cannabinoiden und Terpenen basierender Lösungsansätze für die großen

Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Darüber hinaus beschäftigt

sich die Plattform mit der Produktion verschiedenster Cannabinoide und

entwickelt und vertreibt Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowie

Kosmetikprodukte unter eigenen Marken.



