Berlin (ots) - Positive Nachrichten vom Stellenmarkt: Obwohl auch im ersten

Halbjahr 2021 die Corona-Pandemie das beherrschende Thema war, suchen die

Unternehmen wieder verstärkt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der

Stellenmarkt hat sich somit weitgehend erholt und verzeichnet einen Anstieg der

Stellenangebote von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der BAP

Job-Navigator hat für den großen Halbjahresvergleich einen Blick auf die rund

4,7 Millionen ausgeschriebenen Stellen der letzten sechs Monate geworfen und

dafür Branchen, Berufsgruppen und Bundesländer im Detail analysiert.



Branchen: Information und Kommunikation mit stärkstem Nachfrageanstieg





Im ersten Halbjahr 2020 sorgten die großen Unsicherheiten und diewirtschaftlichen Folgen der Pandemie für einen Einbruch auf dem Stellenmarkt.Umso erfreulicher ist es, dass in allen Branchen im Vergleich zumVorjahreszeitraum mehr Jobangebote inseriert wurden. Den stärkstenNachfrageanstieg verzeichnet dabei die Branche Information und Kommunikation(+40,1 Prozent), Es folgt die Industrie (+38,3 Prozent), die Anfang 2020 dieAuswirkungen der Pandemie besonders deutlich zu spüren bekam: VorübergehendeSchließungen, geringere Produktion und ein Nachfrageeinbruch führten zu einemstarken Rückgang auf dem Stellenmarkt. Einen Anstieg um immerhin 26,8 Prozentverzeichnet die Handelsbranche, obwohl der Großteil des Einzelhandels deutlichlänger geschlossen war als im ersten Halbjahr 2020.Personaldienstleistungsunternehmen erholen sichDie Personaldienstleistungsbranche verzeichnet bei den Stellenangeboten einenAnstieg von 39,7 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. "Die Unternehmensetzen wieder verstärkt auf die Erfahrungen der Recruiting-Profis und nehmenGeld in die Hand, um gerade für besonders schwer zu besetzende Positionen diegeeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu finden", erläutert Florian Swyter,Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleistere.V. (BAP) . Insgesamt wurden fast 1,6 Millionen Stellenangebote vonPersonalvermittlungs- und Zeitarbeitsunternehmen ausgeschrieben. Das entsprichtmehr als jeder dritten Stelle am Gesamtmarkt.Die Top 5 Berufsgruppen: Bauwesen und Handwerk auf Platz 1Die Reihenfolge der Top 5 Berufsgruppen hat sich im Vergleich zu den letztenJahren nur leicht verändert. Die größte Nachfrage nach Fachkräften verzeichnendie Berufsgruppen Bauwesen und Handwerk (940.200 Jobs) sowie die technischenBerufe (764.600 Jobs). Der Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales (622.800Jobs) belegt den dritten Platz, gefolgt vom Vertrieb und Verkauf (617.500 Jobs).