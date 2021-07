Berlin (ots) - Seit dem 11. Juli gilt Spanien als Risikogebiet - aufgrund immer

weiter steigender Zahlen könnte das RKI das beliebte Urlaubsland nun mitten in

der Sommerferienzeit zum Hochinzidenzgebiet hochstufen. Laut einer Analyse des

Flugpreisvergleiches flug.idealo.de spiegelt sich die akute Lage auch in der

Nachfrage- und Preisentwicklung wider.



Nachfrage geht stark zurück





Laut der jüngsten Analyse (Stand: 19.07.) ging die Nachfrage für Flüge nachMallorca von Kalenderwoche 27 zu 28 um zehn Prozent zurück - damit liegen dieZahlen im aktuellen Trend, denn schon in den Wochen davor nahm die Nachfragezwischen sieben und 22 Prozent* ab. Einfluss darauf dürften auch die EinstufungSpaniens als Risikogebiet und die ohnehin zuletzt stark steigenden Zahlen aufMallorca haben.Preisen brechen zuletzt um 29 Prozent einAuch die Preise für Flüge nach Mallorca befinden sich im Sinkflug und verhaltensich somit gegensätzlich zum allgemeinen Trend der Flugpreise: Denn obwohlUrlauber:innen aktuell eher tiefer in die Tasche greifen müssen als noch vor derCoronakrise, ging der Durchschnittspreis für Flüge nach Mallorca vonKalenderwoche 27 zu 28 um 29 Prozent zurück und lag statt bei 55 Euro nur nochbei 39 Euro. In Kalenderwoche 24 mussten Urlauber:innen im Durchschnitt noch 94Euro für einen Hin- und Rückflug nach Mallorca zahlen - und damit ganze 58Prozent mehr als heute.Untersucht wurden über 18.000 Klicks auf Angebote auf flug.idealo.de im Zeitraum01.05. bis einschließlich 18.07. für Flüge (inkl. Return) nach Mallorca mitAbflug aus Deutschland für den Reisezeitraum 20.07. bis 30.09. DerDurchschnittspreis gilt pro Person.*(KW 24/25: minus sieben Prozent, KW25/26: minus 22 Prozent, KW 26/27: minus 13Prozent, KW 27/28: minus zehn Prozent)