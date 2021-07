Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiesbaden (ots) - Zunehmende Unwetterereignisse wie zuletzt das Sturmtief Bernderreichen ungeheure Ausmaße und schlagen bei der R+V Versicherung mit steigendenSchäden zu Buche. Auf der Beitragsseite führen die anziehende Wirtschaft und einnach Corona erhöhter Absicherungsbedarf bei den Kunden im 1. Halbjahr 2021 zuweiteren Zuwächsen.Für das Gesamtjahr 2021 geht der R+V-Vorstandsvorsitzende Norbert Rollingerdavon aus, dass die Elementarschäden eine neue Größenordnung erreichen werden,wie sie die R+V Versicherung in ihrer fast einhundertjährigen Geschichte nochnicht erlebt hat. "Wir beobachten seit einigen Jahren, dass Unwetter anHäufigkeit und Stärke zunehmen", sagt Rollinger. "Vor allem regional auftretendekräftige Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel richteten bei unseren Kundenbesonders in den letzten Wochen verheerende Schäden an, die uns sehr betroffenmachen." Alle verfügbaren Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet seienderzeit in den Krisengebieten im Einsatz. Mit einer Service-Hotline, die rund umdie Uhr besetzt ist, und erfahrenen Dienstleistern, die sich zügig um dieBeseitigung der Schäden kümmern, steht der genossenschaftliche Versichererseinen Kunden zuverlässig zur Seite. Allein im Juni verursachten die SturmtiefsPeter, Wolfgang, Xero und Co. 41.000 Einzelschäden mit einer Schadensumme von154 Millionen Euro. Bisher 9.545 Schäden in Höhe von 167 Millionen Euro wurdennach dem jüngsten Unwettertief Bernd gemeldet. Insgesamt verbuchte die R+V fürdas laufende Jahr 82.000 Elementarschäden in Höhe von knapp 387 Millionen Euro.Positive Halbjahresbilanz bei den BeiträgenDie R+V Versicherung setzt ihren ertragsorientierten Wachstumskurs weiter fort:Im 1. Halbjahr 2021 wuchsen die Beitragseinnahmen im deutschenErstversicherungsgeschäft um 4,4 Prozent gegenüber dem vergleichbarenVorjahreszeitraum auf mehr als 9 Milliarden Euro. Die Gründe: GuteKonjunkturaussichten und ein stabiler Arbeitsmarkt beflügeln die Konsumlaune derMenschen. Außerdem hat die Corona-Pandemie das Bewusstsein der Kunden fürGesundheit, Absicherung und Vorsorge deutlich gestärkt. Das schlug sich bei derR+V in allen Sparten positiv nieder.Auch für das Gesamtjahr 2021 ist R+V-Chef Rollinger zuversichtlich: "Wir peilenüber alle Sparten ein leichtes Wachstum an - auch wenn es die Politik in derlaufenden Legislaturperiode verpasst hat, die Rahmenbedingungen für diezusätzliche kapitalgedeckte Alterssicherung zu verbessern." Rückenwind erwartetdie R+V im zweiten Halbjahr in der betrieblichen Pflegeversicherung: Zum 1. Juli2021 ist die R+V Krankenversicherung zusammen mit der BarmeniaKrankenversicherung mit CareFlex Chemie gestartet, der bundesweit ersten