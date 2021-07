Die ABOUT YOU Holding AG (ISIN: DE000A3CNK42), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute ihren ersten Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht. Die Ergebnisse für das am 31. Mai 2021 beendete erste Quartal zeigen anhaltendes, stabiles Wachstum in allen Segmenten, unterstützt durch die Expansion in weitere europäische Märkte. Die Lockerung der COVID-19-bedingten Restriktionen in immer mehr Ländern führte im ersten Quartal zu einem Nettoumsatzanstieg um 65,5 % auf 422,1 Mio. € (GJ 20/21: 255,1 Mio. €). Dies unterstreicht erneut die Stärke von ABOUT YOUs vollständig digitalem Geschäftsmodell.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO, verantwortlich für Marketing & Brand:

„In Q1 sind wir entsprechend unserer Erwartungen stark in unser Geschäftsjahr gestartet, angetrieben durch unseren anhaltenden Fokus auf ein inspirierendes und personalisiertes Einkaufserlebnis für unsere Kunden. Der erfolgreiche Börsengang im Juni hat unseren Bekanntheitsgrad als auch unsere Finanzkraft weiter erhöht – jetzt können wir unsere Mission, den Offline-Einkaufsbummel zu digitalisieren, mit voller Kraft vorantreiben. Unsere Finanzergebnisse bestärken uns in unserem einzigartigen Geschäftsmodell. Sie zeigen, dass ABOUT YOU weiterhin die bevorzugte Modedestination für junge und modebewusste Verbraucher in ganz Europa ist.“

ABOUT YOU hat sich weiterhin stark auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses auf seiner Plattform fokussiert. Dazu haben Initiativen, wie die Einführung exklusiver Kollektionen und Personal Brands mit Influencern, u.a. mit der bekannten deutschen Sängerin und Influencerin Lena Meyer-Landrut, beigetragen. Mit der Aufnahme neuer Marken, wie z.B. Weekday, Allsaints oder Pinko, in die hybride E-Commerce-Plattform konnte die Anzahl der in Q1 2021/22 online erhältlichen Artikel auf 426.000 erhöht werden, ein Zuwachs von 27,5 % gegenüber dem Vorjahr. Durch verschiedene Initiativen konnte ABOUT YOU eine Steigerung der aktiven Kunden auf 9,2 Mio. in Q1 2021/22 von 6,5 Mio. im letzten Geschäftsjahr verzeichnen. Gleichzeitig verbesserte sich die durchschnittliche Bestellhäufigkeit von 2,6x in Q1 2020/21 auf 2,8x in Q1 2021/22, während der durchschnittliche Bestellwert auf 58,1 € von 55,8 € im Vorjahr stieg.