HPS Home Power Solutions wird mit Innovationspreis "The smarter E Award" ausgezeichnet



Berlin, 22. Juli 2021 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter des weltweit ersten Solar-Wasserstoff-Kraftwerk für das Eigenheim zur netzunabhängigen und CO2-freien Stromversorgung, erhält für ihren Wasserstoff-Stromspeicher picea den Innovationspreis "The smarter E Award 2021" in der Kategorie "Smart Renewable Energy". Der Preis der Innovationsplattform "The smarter E" zeichnet zukunftsweisende Projekte und Produkte für eine nachhaltige Energiewirtschaft aus, wobei die Kategorie "Smart Renewable Energy" den Fokus auf Lösungen zur Sektorkopplung und auf die intelligente Betriebsführung von Energieanlagen legt.

In der Begründung für die Auszeichnung betont die Jury die wegweisende Entwicklung dieses einzigartigen Produkts (picea) und die Signalwirkung, die es für die Nutzung von erneuerbaren Energien in Eigenwohnheimen einschließlich der potenziellen Erweiterung auf größere Anwendungsbereiche hat. Diese intelligente Lösung für die saisonale Energiespeicherung, so die Jury, erlaubt eine dezentrale, unabhängige und CO2-freie Energieversorgung für Einfamilienhäuser über das ganze Jahr. Das Produkt könnte den Weg ebnen für eine breitere Anwendung der saisonalen Speicherung und somit zu einem gesicherten Übergang zu erneuerbaren Energien beitragen.

"Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung der bekannten Innovationsplattform The smarter E", kommentiert Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Sie ist für eine wunderbare Würdigung jahrelanger Entwicklungsarbeit und zeigt uns, dass wir auch in den Augen der kritischen Fachwelt mit picea eine marktreife Lösung für eine nachhaltige Energieversorgung im privaten Raum anbieten. Die aktuellen Wetterextreme machen einmal mehr deutlich, dass wir alles dransetzen müssen, um die weitere Klimaerwärmung einzudämmen. Unser weltweit einzigartiges Heimspeichersystem, das eine autarke und CO2-freie Stromversorgung von Eigenheimen erlaubt, ermöglicht es all unseren Kunden, Ihren persönlichen Beitrag zu leisten. Gemeinsam können wir dem Klimawandel entgegenwirken."