Berlin (ots) -



- Trotz Verpflichtung zur flächendeckenden Rücknahme sammelten Händler 2020 nur

rund 200.000 Tonnen Elektroaltgeräte

- Onlinehandel trägt wesentlich zur Verfehlung der gesetzlichen Sammelquote von

65 Prozent in 2019 bei

- Umfrage der DUH deckt mangelnde Transparenz und schlechten Service bei der

Sammlung von Elektroschrott im Onlinehandel auf

- DUH fordert verpflichtende Veröffentlichung der Sammelquoten der einzelnen

Händler sowie verbindliche Sammelziele für Hersteller im Elektrogesetz



Seit dem 24. Juli 2016 sind Händler nunmehr fünf Jahre dazu verpflichtet,

Elektroschrott zurückzunehmen, damit dieser umweltfreundlich wiederverwendet

oder recycelt werden kann. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt dem Handel

jedoch eine katastrophale Sammelbilanz aus. Dieser trägt die Hauptverantwortung

dafür, dass in Deutschland lediglich eine Sammelquote von 44 Prozent in 2019

erreicht wurde, obwohl nach dem Elektrogesetz eine Quote von 65 Prozent

vorgeschrieben ist. Im Jahr 2020 sammelten Händler nur rund 200.000 Tonnen

Altgeräte, obwohl mehr als 2,8 Millionen Tonnen Neugeräte verkauft wurden.







es insbesondere viele Onlinehändler den Verbraucherinnen und Verbrauchern

schwer, alte Elektrogeräte zurückzugeben. Dabei enthält Elektroschrott

Schadstoffe wie Schwermetalle, Flammschutzmittel und Weichmacher, die unbedingt

sachgerecht behandelt werden müssen. Um Alibi-Rücknahmeangeboten

entgegenzuwirken, ist es dringend notwendig, dass Händler zur Veröffentlichung

ihrer Sammelquote verpflichtet werden. Gerade wenn die von der EU vorgegebene

Sammelquote von 65 Prozent erfüllt werden soll, muss die zukünftige

Bundesregierung das kürzlich novellierte Elektrogesetz erneut überarbeiten.

Kernpunkte müssen dann verbindliche Sammelziele für die Hersteller sowie

Transparenz über die Sammelleistung der Händler sein" , sagt Barbara Metz,

Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH.



Bei der Sammlung ausgedienter Elektrogeräte fallen Onlinehändler besonders

negativ auf. Obwohl der Onlinehandel in Deutschland während der Corona-Krise

2020 seinen Umsatz mit dem Verkauf von Elektrogeräten auf 17,8 Milliarden Euro

steigern konnte, mangelt es bei vielen Onlinehändlern noch immer an einer

verbraucherfreundlichen Sammlung von Elektroschrott. Eine aktuelle Umfrage der

DUH unter 100 großen Onlinehändlern belegt, wie wenig Verantwortung diese bei

der Sammlung von Elektrogeräten übernehmen. Verbraucherinnen und Verbraucher

werden demnach oft nur unzureichend über ihre gesetzlichen Rückgaberechte beim

Onlinekauf informiert. Zudem bieten Händler zumeist komplizierte Seite 2 ► Seite 1 von 2



