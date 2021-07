Eschborn (ots) -



- Rund die Hälfte der Deutschen hat noch nie mit einem Menschen mit Behinderung

zusammengearbeitet

- Über ein Drittel sagt, ihr Arbeitsplatz ist weder räumlich noch digital

barrierefrei, 18 Prozent wissen es nicht



In den Büros, Werkhallen und Geschäften des Landes arbeiten Menschen mit und

ohne Behinderung immer noch vergleichsweise selten zusammen. Nur rund vier von

zehn Deutschen (37 Prozent) haben schon einmal direkt mit einem Menschen mit

Behinderung zusammengearbeitet. Das ergab eine repräsentative Umfrage von

Monster in Zusammenarbeit mit dem Aktivisten und Mitgründer des Sozialhelden

e.V. Raul Krauthausen und YouGov*, für die das Online-Karriereportal Ende Juni

2.084 volljährige Deutsche befragte. Bei fast jede:m Zehnten (9 Prozent) war

zumindest schon einmal ein:e Kolleg:in mit Behinderung in der Abteilung. Rund

die Hälfte (47 Prozent) jedoch ist am Arbeitsplatz noch nie in irgendeiner Weise

mit Menschen mit Behinderung in Kontakt gewesen. Bei über einem Drittel der

Befragten (34 Prozent) wäre das praktisch bisher auch schwer möglich - so viele

gaben an, ihr Arbeitsplatz sei weder räumlich noch digital barrierefrei. Weitere

18 Prozent konnten über die Barrierefreiheit ihres Arbeitsplatzes keine Aussage

treffen.









Erwartungsgemäß haben junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren mit nur einem

Fünftel deutlich seltener schon einmal mit einem Menschen mit Behinderung

zusammengearbeitet als alle anderen Altersgruppen. Vor dem Hintergrund, dass 11

Prozent von ihnen noch gar nicht gearbeitet haben und viele in dieser

Lebensphase noch nicht lange im Berufsleben stehen, ist der geringere Anteil

nicht verwunderlich. Mit dem Alter steigt dann auch der Anteil derer, die in

ihrem Arbeitsleben schon mit Menschen mit Behinderung in Berührung gekommen

sind. Bei der Generation 55+ liegt er mit 44 Prozent mehr als doppelt so hoch

wie bei den 18- bis 24-Jährigen. Die Zahl der Menschen, bei der in der Abteilung

schon einmal ein:e Kolleg:in mit Behinderung gearbeitet hat, steigt hingegen mit

dem Alter nicht an. Auch sinkt die Zahl derjenigen, die noch keinerlei

Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung in ihrem Arbeitsleben hatten, mit

dem Alter der Befragten nur unwesentlich von 52 Prozent in der Gruppe der 18-

bis 24-Jährigen auf 45 Prozent bei den über 54-Jährigen.



"Die Zahlen zeigen einmal mehr, wie viel es in Sachen Inklusion in der

Arbeitswelt noch zu tun gibt", ordnet Raul Krauthausen, Aktivist und Mitgründer

des Sozialhelden e.V., die Ergebnisse ein. "Wir erleben tagtäglich noch große

Vorurteile und Berührungsängste von Nicht-behinderten Menschen. Kommen Menschen Seite 2 ► Seite 1 von 3



