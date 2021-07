Köln (ots) - +++ Interseroh führt Käseverpackung von Hochland zum "Made for

Recycling"-Siegel +++ Sehr gute Recyclingfähigkeit durch Umstellung von PET auf

Polyolefine +++ GaBi Packaging CalculatoR+ liefert zusätzliche Daten zur

Verpackungsoptimierung



Schritt für Schritt zur umfassenden Kreislaufwirtschaft: Gemeinsam mit

Interseroh hat der Käsehersteller Hochland die Recyclingfähigkeit seiner

"Grünländer"-Verpackung verbessert und erhielt dafür jetzt das "Made for

Recycling"-Gütesiegel des Umweltdienstleisters. Die Auszeichnung basiert auf

einer wissenschaftlichen Bewertungsmethode, die von Interseroh gemeinsam mit dem

bifa Umweltinstitut entwickelt und vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik

und Verpackung IVV bestätigt wurde. "Das Beispiel zeigt, wie wichtig die

partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Herstellern und

Recyclingspezialist*innen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist",

sagt Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH .

"Wir freuen uns, dass wir Hochland bei der nachhaltigen Verpackungsoptimierung

begleiten durften."





In einem mehrstufigen Entwicklungsprozess wurde die "Grünländer"-Verpackungvollständig umgestellt. Die besondere Herausforderung: Durch den Einsatz vonKunststoff-Rezyklaten aus gebrauchten PET-Flaschen hatte Hochland zwar bereitsseinen CO2-Fußabdruck verbessert, aber die PET-Käseverpackung ließ sich am Endedes Produktlebenszyklus nicht mehr werkstofflich recyceln. "Wir mussten alsozwischen einer aktuell nicht recycelbaren PET-Schale mit Rezyklatanteil undeiner recyclingfähigen Schale aus Polypropylen (PP)/Polyethylen (PE) wählen",sagt Markus Birzer, Head of Brand Grünländer bei der Hochland Deutschland GmbH ."Im Sinne einer klima- und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft haben wiruns schließlich für die recyclingfähige Verpackung entschieden; so bleiben diewertvollen Recyclingrohstoffe für eine erneute Verwertung in der Industrieerhalten. Bei der Optimierung hat uns die fachkundige Beratung durch Interserohsehr geholfen."Relevante Daten lieferte zusätzlich der GaBi Packaging CalculatoR+, der im Laufedes Prozesses zum Einsatz kam. Das Online-Tool wurde gemeinsam von Interserohund dem Life-Cycle-Spezialisten Sphera entwickelt. Mit wenigen Klicks können dieNutzer*innen damit Ökobilanzen von Verpackungen erstellen, dieKreislauffähigkeit ermitteln und Design-Alternativen im Hinblick auf ihreUmweltauswirkungen vergleichen.Geballte Kompetenz für eine erfolgreiche Verpackungsoptimierung: Die neue"Grünländer"-Käseverpackung besteht aus den Polyolefinen Polypropylen (PP) und