Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Gewinne vor wichtigen EZB-Entscheidungen Vor den mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich der Dax am Donnerstag stabil in der Gewinnzone behauptet. Der deutsche Leitindex notierte am Mittag 0,82 Prozent im Plus bei 15 549,72 Punkten und blieb …