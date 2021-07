Homeoffice-Quote 2020/21 steigt sprunghaft an / Remote-Angebote bei 15 Prozent der Stellenausschreibungen (FOTO)

Deutschland (ots) -



- Arbeitgeber werben immer mehr mit der Möglichkeit, auch von Zuhause zu

Arbeiten

- 15 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen bieten Homeoffice, 2017 waren es

noch 2 Prozent

- Berater und IT-Spezialisten: jede vierte Jobanzeige ist eine Remote-Option

- 12 Prozent aller Führungsjobs werden standortunabhängig ausgeschrieben

- Besonders viele Homeoffice-Möglichkeiten im Umkreis von Großstädten



War die Pandemie der Treiber für standortunabhängiges Arbeiten? In welchen

Industriezweigen und Berufsgruppen lässt sich die Arbeit aus dem Homeoffice am

ehesten realisieren? Diesen Fragen ist der Personaldienstleister Hays in seiner

Trendstudie "Arbeitsorte im Wandel" nachgegangen. Dafür wertete die Index

Internet und Mediaforschung GmbH alle veröffentlichten Stellengesuche

(Jobportale, Printanzeigen, Karriere-Webseiten) zwischen Januar 2021 und März

2021 aus. Die Ergebnisse zeigen: Der Anteil der Remote-Arbeit hat innerhalb der

vergangenen vier Jahre im Mittel um 15 Prozent zugenommen.







Beispiel zu Unterschieden nach Branchen, Bildungsgrad oder Bundesländern. Die

gesamte Studie mit allen Ergebnissen kann kostenlos runtergeladen werden unter



https://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/studien



Besonders stark ist der Anstieg im dritten Quartal 2020. Hier steigt der

Remote-Anteil innerhalb von drei Monaten von neun auf zwölf Prozent. Dieser

Sprung nach den ersten beiden Wellen der Pandemie legt den Schluss nahe, dass

die positiven Erfahrungen aus dem pandemiebedingten Remote-Arbeiten den

Arbeitsmarkt für das Homeoffice geöffnet haben.



Beratung und IT setzen verstärkt auf Homeoffice



Die Umfrageergebnisse zeigen, dass der Homeoffice-Anteil je nach Berufsgruppe

stark variiert. Während 2020 fast jede vierte Stellenanzeige (23 Prozent) aus

Branchen wie Consulting, Beratung, IT und Telekommunikation Arbeiten von Zuhause

anbietet, sind diese Job-Offerten in Branchen wie Wissenschaft,

Aus-/Weiterbildung (5 Prozent) sowie Gesundheit, Medizin und Soziales (2

Prozent) deutlich niedriger, obgleich auch hier ein Wachstum auf niedrigerem

Niveau sichtbar wird.



Städtische Regionen bieten mehr Homeoffice an



Heruntergebrochen auf Landkreisebene zeigt sich, dass Homeoffice-Angebote

besonders häufig im Umkreis von Großstädten zu finden sind. In 32 Stadt- und

Landkreisen liegt der Anteil im Jahr 2020 bei über zwölf Prozent, darunter

Hamburg, Berlin, Köln, München, Stuttgart, Bremen und Frankfurt am Main. Im

Ruhrgebiet sowie im Rhein-Main-Gebiet wird ebenfalls überdurchschnittlich häufig Seite 2 ► Seite 1 von 2



