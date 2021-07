--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Die Auszeichnung unterstreicht einmal mehr Lenzings Rolle alsNachhaltigkeitsvorreiter in der Industrie.UnternehmenLenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von nachhaltigerzeugten Spezialfasern, ist mit dem Platin-Status im CSR-Rating von EcoVadisausgezeichnet worden. Die Bewertung deckt umfassend die vier wichtigstenPraktiken im Bereich CSR (Corporate Social Responsibility) ab: Umwelt, faireArbeitsbedingungen und Menschenrechte sowie Ethik und nachhaltige Beschaffung.Bereits in den drei Jahren davor hatte Lenzing herausragende Noten in allenKategorien erhalten und war für 2018, 2019 und 2020 mit dem Gold-Statusausgezeichnet worden. Für 2021 konnte das Unternehmen dieses Topniveau nicht nurhalten, sondern sogar noch steigern - auf Platin. Lenzing darf sich damit zumweltweit besten Prozent der bewerteten Unternehmen zählen. "Wir sind sehr stolzdarauf, nach mehreren Gold-Ratings in den vergangenen Jahren nun den Schritt zu Platin geschafft zu haben. Bei Lenzing denken wir stets über Fasern hinaus undübernehmen Verantwortung für unsere Kinder und Enkelkinder, für die wir unserBestes tun, um uns ständig zu verbessern. Diese Haltung ist Teil unsererstrategischen Prinzipien, und wir werden weiterhin hart daran arbeiten, einennachhaltigen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten", so StefanDoboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe.Ein wesentlicher Teil der Strategie und der Verantwortung gegenüber kommendenGenerationen sind die ambitionierten Klimaziele der Lenzing Gruppe. Lenzinghatte sich im Jahr 2019 als erster Faserhersteller weltweit darauf festgelegt,bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen je Tonne Produkt um 50 Prozent zu senkenund bis zum Jahr 2050 sogar klimaneutral zu werden. Die Science Based TargetsInitiative, die anerkannteste Organisation auf dem Gebiet der klimarelevantenZielsetzung, hat die Klimaziele der Lenzing Gruppe wissenschaftlich bestätigt.Diese wissenschaftliche Validierung ist auch eines der wesentlichen Kriterien,die EcoVadis in seinem Rating hervorhebt. Zudem wurde auch dieverantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen - nach sozialen und nachökologischen Gesichtspunkten - als weiteres Kernelement in derNachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens hervorgehoben, sowie die Unterstützungexterner Umweltinitiativen (Sustainable Apparel Coalition, Fashion IndustryCharter for Climate Action) und Initiativen zu Arbeits- oderMenschenrechtsfragen (Sustainable Apparel Coalition).EcoVadis hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 zum weltweit größten undvertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmenentwickelt und ein globales Netzwerk von mehr als 75.000 bewerteten Unternehmenin 160 Ländern weltweit geschaffen. Zudem bietet die Organisation Informationenund Tools zur Steigerung der Transparenz in globalen Lieferketten. Dermethodische Rahmen bewertet die Richtlinien, Maßnahmen und Aktivitäten vonUnternehmen, sowie ihre veröffentlichten Berichte in Bezug auf Umwelt, Arbeits-und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.Foto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=IzOT4dExai68]PIN: IzOT4dExai68Rückfragehinweis:Dominic KöfnerVice President Corporate Communications & Public AffairsLenzing AGTelefon: +43 7672 701 2743E-Mail: media@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: ATX , WBIBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9785/4975234OTS: Lenzing AGISIN: AT0000644505