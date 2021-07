Die UBS ist wieder im Aufwind

Die UBS zeigt ihre volle Stärke. Der neue CEO Hamers trumpft mit einem weiteren sehr starken Quartal auf. Ralph Hamers tut der UBS (CH0244767585) sehr gut. Während die Credit Suisse (CH0012138530) von einer Krise zur nächsten taumelt, kann die …

Die UBS zeigt ihre volle Stärke. Der neue CEO Hamers trumpft mit einem weiteren sehr starken Quartal auf.Ralph Hamers tut der UBS (CH0244767585) sehr gut. Während die Credit Suisse (CH0012138530) von einer Krise zur nächsten taumelt, kann die Konkurrenz gegenüber am Paradeplatz seine Kunden und Aktionäre begeistern. Der Wechsel an der Spitze schadet der Grossbank nicht im Geringsten. Was keine Selbstverständlichkeit ist, denn Sergio Ermotti hat die UBS in Spitzenform hinterlassen und dem neuen CEO hohe Hürden gesetzt, die Hamers jedoch sehr ...