JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV | 21. JULI 2021



Eine Mitteilung der Verwaltungsgesellschaft des ICAV



Diese Mitteilung wurde nicht von der Central Bank of Ireland (der irischen "Zentralbank") überprüft, und es ist möglich, dass Änderungen nötig sind, um die Anforderungen der Zentralbank zu erfüllen. Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass diese Mitteilung und die darin enthaltenen Vorschläge nichts enthalten, das mit den UCITS-Vorschriften der Zentralbank im Widerspruch steht.

Wenn Sie sich hinsichtlich Ihres Vorgehens nicht sicher sind, sollten Sie unverzüglich Ihren Börsenmakler, Rechtsanwalt oder einen anderen professionellen Berater konsultieren. Wenn Sie Ihre Beteiligung am ICAV verkauft oder auf andere Weise übertragen haben, senden Sie bitte diese Mitteilung an den Börsenmakler oder den anderen Agenten, über den der Verkauf oder die Übertragung vorgenommen wurde, damit sie an den Käufer oder den Übertragungsempfänger weitergeleitet wird.

Philippe Ringard im Namen von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.



Änderungsmitteilung

Bitte beachten Sie, dass JPMorgan Asset DER NAME Name JPMorgan Management derzeit die Notierung von ETFs (Ireland) ICAV bestimmten ETFs bei Cboe Europe Rechtsform ICAV konsolidiert, und mit Wirkung ab Freitag, Fonds-Typ UCITS Sitz 200 dem 30. Juli 2021 (dem "Änderungsdatum"), Capital Dock, 79 Sir nach dem Börsenschluss der entsprechenden John Rogerson's Quay Börsen, werden die nachstehend aufgeführten Dublin 2, Irland Tel. ETF-Anteilsklassen von ihrer aktuellen +353 (0) 1 6123000 Notierung bei Cboe Europe - Handelsplatz Registrierungsnummer Vereinigtes Königreich (CXE) zu Cboe Europe (Zentralbank) C171821 - Handelsplatz Niederlande (DXE) wechseln. Direktoren Lorcan Einige der Marktkennungen werden sich Murphy, Daniel J. ändern, wie nachstehend aufgeführt. Bitte Watkins, Bronwyn Wright beachten Sie, dass kein Produkt als Verwaltungsgesellschaft Ergebnis dieser Änderung geschlossen wird. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ISI- Name des Fonds ALT NEU N Gültig Gültig bis zum ab dem 30. Juli 02. 2021 August 2021 SED- BBG Ticker RIC SE- BB- RIC OL DO- G