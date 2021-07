München (ots) - Die Bavaria Film GmbH hat das Geschäftsjahr 2020/21, das am 31.

Januar 2021 endete, im Konzern mit Umsatzerlösen in Höhe von 251,6 Mio. Euro

abgeschlossen (Vj.: 263,4 Mio. Euro). Die Gesamtleistung betrug 268,9 Mio. Euro

(Vj.: 277,0 Mio. Euro) und fiel damit um 2,9 % geringer als im Vorjahr aus.



Das EBITDA betrug 15,6 Mio. Euro (Vj.: 22,1 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge lag

somit bei knapp 6,0 % bezogen auf die Gesamtleistung. Das Betriebsergebnis

(EBIT) im Konzern lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,8 Mio. Euro (Vj.: 13,2

Mio. Euro). Zum Bilanzstichtag 31. Januar 2021 betrug das Eigenkapital im

Konzern 73,8 Mio. Euro (Vj.: 80,1 Mio. Euro). Bei einer Bilanzsumme von 270,5

Mio. Euro (Vj.: 259,7 Mio. Euro) belief sich die Eigenkapitalquote auf 27,3 %

(Vj.: 30,8%). Der Jahresüberschuss vor Fremdanteilen (Gewinnanteile Dritter in

Tochtergesellschaften) belief sich auf 2,7 Mio. Euro (Vj.: 6,3 Mio. Euro).

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 1.611 Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer beschäftigt (Vj.: 1.651).







Geschäftsjahr war auch für die Bavaria Film Gruppe geprägt durch die widrigen

Einflüsse der Corona-Pandemie. Gleichwohl ist es auf Konzernbasis gelungen, die

Rückgänge bei Umsatz und Ergebnissen moderat zu halten und sogar noch einen

Jahresüberschuss auszuweisen. Produktionsverschiebungen und kostenseitige

Belastungen im Geschäftsbereich Content konnten durch andere Geschäftsbereiche,

beispielsweise durch eine sehr gute Auslastung unserer Studios, sowie eine

positive Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich Rights & Distribution

teilweise kompensiert werden. Mein Dank gilt allen Mitarbeiter*innen, die im

vergangenen Geschäftsjahr unter schwierigsten Bedingungen hoch engagiert

gearbeitet haben. Insgesamt ist die Bavaria Film heute eine solide aufgestellte

Unternehmensgruppe. Sie deckt im Geschäftsbereich Content alle Genres der

fiktionalen und non-fiktionalen Unterhaltung ab, verfügt über eine stark

nachgefragte, attraktive Studio-Infrastruktur, einen sehr erfolgreichen Rechte-

und Lizenzbereich und erzielt zudem verlässlich Mieteinkünfte am Medienstandort

Geiselgasteig. Mit dieser Aufstellung erwarten wir für das laufende

Geschäftsjahr bei wieder steigenden Umsätzen eine positive Ergebnisentwicklung."



Über die Bavaria Film GmbH



Die Bavaria Film GmbH bildet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine

moderne und breit aufgestellte Unternehmensgruppe in der deutschsprachigen Film-

und TV-Branche. Sie blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurück.

Heute gehören zum Kerngeschäft die Entwicklung, Produktion und Verwertung von

Bewegtbildinhalten fiktionaler und non-fiktionaler Genres über alle

Verbreitungswege. Als weiteren Schwerpunkt betreibt das Unternehmen am

Medienstandort Geiselgasteig südlich von München eine bedeutende Mischimmobilie

für Studio- und Bürozwecke. Die Bavaria Film ist als Management-Holding

organisiert und in vier Geschäftsbereiche strukturiert: "Content", "Rights &

Distribution", "Studios & Services" sowie "Immobilien". Die im Geschäftsbereich

"Content" zusammengefassten Produktionsunternehmen realisieren Fiction-,

Entertainment- sowie Corporate Video-Formate für Kino, TV und Streaming. Im

Geschäftsbereich "Rights & Distribution" sind das Merchandising-Geschäft, zwei

bedeutende Filmmusikverlage sowie der Filmrechtevertrieb gebündelt. Im

Geschäftsbereich "Studios & Services" sind der Studiobetrieb, der Dekobau und

die Postproduktion zusammengefasst. Der Geschäftsbereich "Immobilien" umfasst

insbesondere die Geschäftsfelder Vermietung & Verpachtung, Bauen sowie die

Touristenattraktion Bavaria Filmstadt. Der Gesamtleistung in Höhe von 269 Mio.

Euro nach ist die Bavaria Film ein mittelständisches Unternehmen, das über alle

Beteiligungen hinweg rund 1600 feste und freie Mitarbeiter*innen beschäftigt.

Den Gesellschafterkreis bilden über privatwirtschaftliche Tochtergesellschaften

der WDR, der SWR, der BR und der MDR sowie der Freistaat Bayern über die LfA

Förderbank Bayern.



