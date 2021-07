Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Da CureVac mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund elf Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieses wichtige Tief wurde bei 41,00 EUR gefunden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Schließlich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so günstig gibt. Wer dagegen eh skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine Bestätigung.

Fazit: Bei CureVac geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.