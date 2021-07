Ölpreise legen moderat zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag bis zum Mittag moderat zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 72,92 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 70 Cent auf genau 71 Dollar.

Händler erklärten die moderaten Preisaufschläge mit der insgesamt guten Stimmung an den Finanzmärkten. Riskante Anlagen, zu denen Erdöl gehört, hätten davon profitiert. Die fundamentalen Impulse aus dem Ölsektor an sich fielen dagegen eher gering aus.