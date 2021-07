^ DGAP-Ad-hoc: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Sonstiges LEHNER INVESTMENTS AG: Tochtergesellschaft LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd vereinnahmt Performance Fee in Höhe von EUR 2.460.821,15

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

München, 22. Juli 2021 - Die LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notierten LEHNER INVESTMENTS AG (ISIN DE000A2DA406), München, erhält als Fondinitiatorin des LI MULTI LEADERS FUND, einem zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland, Luxemburg und Österreich zugelassenen Aktiendachfond (ISIN DE000A0MUW08), eine Performance Fee in Höhe von EUR 2.460.821,15. Darüber wurde der Vorstand der LEHNER INVESTMENTS AG heute von ihrer Tochtergesellschaft informiert. Dies wird den zu erwarteten Gewinn der LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd und somit auch die voraussichtlichen Ausschüttungen an die Muttergesellschaft LEHNER INVESTMENTS AG deutlich erhöhen. Damit erhöht sich zudem der Jahresüberschuss der LEHNER INVESTMENTS AG signifikant. Der Liquiditätszufluss dient der Kapitalstärkung der Gesellschaft sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums.

Börsenticker Symbol LEH

Lehner Investments AG

Hohenzollernstraße 109

D-80796 München

ir@lehnerinvestments.com

Sara Pinto (+49) 89 125 09 03 30

www.lehnerinvestments.com



