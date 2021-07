DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Cliq Digital AG: Einladung zur Telefonkonferenz zu Q2 und H1 2021



22.07.2021 / 12:44

Dienstag, den 3. August 2021, seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 veröffentlichen. CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3 , WKN: A0HHJR ), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Games, Sport- und Filminhalten anbietet, wird am, seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 veröffentlichen. Ben Bos, Mitglied des Vorstands, wird die Finanzergebnisse (Q2/H1) von CLIQ Digital im Rahmen einer Telefonkonferenz präsentieren. Diese Telefonkonferenz beginnt um 14:00 Uhr MESZ und wird in englischer Sprache stattfinden. Nach Vorstellung der aktuellen Zahlen folgt eine Q&A-Runde. Fragen können entweder bereits im Vorfeld oder direkt während des Calls per E-Mail an investors@cliqdigital.com übermittelt werden.