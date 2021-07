Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Das "Digital Urban Center for Aging & Health (DUCAH)" sorgt für einenneuartigen quartiersbezogenen Innovationstransfer zwischen Gesundheits-,Digital-, Finanz- und Wohnungswirtschaft sowie Forschung in die Praxis- Gesundheit und Altern in einer digitalen und urbanen Gesellschaft erforschenund gestalten- Durch digitale Innovationen Mangel an Pflegepersonal beheben undSelbstbestimmtheit im Alter erhöhen.21 führende deutsche Unternehmen haben gemeinsam mit der Bundesregierung dasDigital Urban Center for Aging & Health (DUCAH) in Berlin gegründet. Das DUCAHvernetzt Politik, Gesundheits-, Sozial-, Immobilien-, sowie Finanz- undDigitalwirtschaft ganzheitlich miteinander. Dabei reicht die Bandbreite derGründer vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über dieBundesärztekammer, verschiedene Universitäten, Telekommunikationsunternehmen,Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bis hin zu Banken und Versicherungen. DasDUCAH ist ein Forschungscenter der Stiftung Internet und Gesellschaft inVerbindung mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft(HIIG) und dem Einstein Center Digitale Zukunft (ECDF). Die Forschung findetjeweils am Ort des Geschehens von Gesundheit, Pflege und Altern statt - inStadt-und Pflegequartieren sowie Krankenhäusern.Die Idee des DUCAH auf einen BlickDas DUCAH ist vor allem geprägt durch (1) den Austausch zwischen denwissenschaftlichen Disziplinen (interdisziplinär), (2) den Austausch zwischenden Branchen etwa Immobilienwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Technologie sowiein direkter Zusammenarbeit mit Start-ups (interindustriell) und (3) denAustausch zwischen marktlichen, zivilgesellschaftlichen und staatlich-kommunalenAkteuren und nicht zuletzt das innovationsfördernde Umfeld (intersektoral)."Das bedeutet in der Praxis, dass wir mit dem DUCAH an innovativen Lösungenarbeiten, die das Pflegepersonal entlasten, die den Alltag der Patientenerleichtern, die den Fachkräftemangel mindern, die Diagnosen schneller undpräziser machen, die selbstbestimmtes Wohnen im gewohnten Umfeld auch im Altererlauben und die vor allem zusammen mit den Menschen entwickelt werden. Dasgroße Ziel ist der Transfer von Innovation in die Praxis", erklärt Prof. Dr. Dr.Thomas Schildhauer, Direktor des Humboldt Instituts für Internet undGesellschaft (HIIG) und Initiator des DUCAH, seine Vision.Das DUCAH greift dabei insbesondere auf die renommierte und mehrjährigeForschung der beiden beteiligten Forschungscenter ECDF (Einstein Center DigitalFuture - https://www.digital-future.berlin/ ) und HIIG (Alexander von Humboldt