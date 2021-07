Versus Systems gibt Partnerschaft mit der Military Bowl Foundation, Inc., bekannt

LOS ANGELES, 22. Juli 2021 – Versus Systems Inc. („Versus“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) gab heute eine strategische Partnerschaft mit der Military Bowl Foundation, Inc., bekannt, in deren Rahmen Versus Technologie für interaktive Erlebnisse bei Live-Veranstaltungen sowie digitale Aktivierungen bereitstellen wird.

Der von Peraton zugunsten der United Service Organizations Inc. (USO) organisierte Military Bowl ist ein Football-Turnier auf College-Ebene, das in der Region der US-Bundeshauptstadt nach Abschluss der regulären Saison zwischen Teams der Ligen Atlantic Coast Conference und American Athletic Conference abgehalten wird.

Das von der Military Bowl Foundation organisierte Turnier ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der aktuell dienenden und ehemaligen Mitglieder der US-Streitkräfte. Es beinhaltet eine Partnerschaft mit der USO sowie den Unterhalt von Patriot Point, einem Erholungsheim für Veteranen, ihre Angehörigen und Betreuer auf 294 acres (knapp 120 Hektar) Grund an der Ostküste von Maryland. Der Kick-off zum diesjährigen Spiel ist am Montag, den 27. Dezember, um 14:30 Uhr Eastern Time, und das Spiel wird von ESPN übertragen.

„Versus ist stolz darauf, unsere Partnerschaft ankündigen zu können, in deren Rahmen wir Fans von College-Football einbinden und ihnen Belohnungen anbieten“, meinte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. „Wir freuen uns darauf, mit der Military Bowl Foundation und ihren Partnern zusammenzuarbeiten, um Fans zu belohnen, egal ob sie im Navy-Marine Corps Memorial-Stadion sind oder zu Hause – sie alle unterstützen die USO und Patriot Point.“

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden.